鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦金(2881-TW)EPS預估下修至7.85元，預估目標價為90.5元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對富邦金(2881-TW)做出2025年EPS預估：中位數由7.97元下修至7.85元，其中最高估值8.92元，最低估值6.07元，預估目標價為90.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|8.92(9.11)
|10.29
|10.31
|最低值
|6.07(6.07)
|6.86
|8
|平均值
|7.8(7.95)
|8.12
|9.21
|中位數
|7.85(7.97)
|7.79
|9.26
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|392,044,000
|440,733,000
|450,608,000
|最低值
|262,084,000
|316,384,000
|179,195,950
|平均值
|319,162,800
|373,926,560
|351,894,540
|中位數
|317,136,360
|362,349,510
|381,500,710
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|10.77
|4.8
|3.54
|12.49
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|347,463,495
|167,798,693
|259,458,299
|485,832,177
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2881/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
