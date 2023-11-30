〈第一金法說〉明年房市平穩看待 股利配發率力拚持平今年

第一金 (2892-TW) 今 (30) 日舉行第三季法說會，前三季稅後純益達 190.27 億元，年增 15.8%，每股純益 1.4 元，外界關注明年股利政策，第一金高層表示，集團獲利亮眼，希望維持穩定發放原則，配發率不要比今年差；至於房市展望，第一金認為，自住型的剛性需求買盤支撐整體房市的買氣，帶動一銀的房貸業務成長，明年房市平穩看待。

第一銀行前三季營收衝高，稅後純益 180.16 億元，年增 12.4%，主要因為總放款年成長 6%，其中，房貸業務在新青安等政策性放款加持下，第三季新增房貸放款金額較前一季承作數增加 7.7%，顯示剛性需求仍強。

第一金高層表示，目前看來，台灣房市沒有下行的狀況，以第一銀行的房貸情況來看，下半年推出新青安後，自住型的買盤有推升了整個房市的買氣，因此，房貸金額也成長 7% 以上，自住的剛性買盤真的是滿有力在支撐。雖然房價仍居高不下，但結構已有一些改變，豪宅、大坪數住宅可能較不受歡迎，相對的，小宅、都更熱度更高，在政府政策打房下，預期價格不會再往上攀升，整體房市平穩看待。

至於股利政策方面，第一金高層指出，今年營運肯定是比去年好，獲利顯著成長，因此，會盡量維持穩定的配息水準，但牽涉到放款成長狀況，會動態調整，希望能穩定配息、配股，也就是說配發率力拚持平今年，希望不要比今年差。第一金 2022 年度股利政策，每股配發 0.8 元現金、0.3 元股票，總計 1.1 元，盈餘分配率約 70%。

關於台股部位，第一金高層指出，目前約持有 210 億元的水位，較年初的 250 億元左右減降，確實有些獲利了結，不過，因應 BASEL III 新規範，股票投資配置風險權數可能提高很多，買股票的資本成本也相對拉高，因此未來會逐步減降股票部位，會看整個資本適足來動態調整投資配置及獲利比重。

債券來說，第一金會選擇較優、性質較好、風險權數較低的產品，來降低整個資本耗用，例如投等債，而不是選擇新興市場債，主要要看信評。