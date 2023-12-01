鉅亨速報 - Factset 最新調查：兆豐金(2886-TW)EPS預估上修至2.51元，預估目標價為37元

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對兆豐金(2886-TW)做出2023年EPS預估：中位數由2.48元上修至2.51元，其中最高估值2.8元，最低估值2.25元，預估目標價為37元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|2.8
|2.75
|2.76
|最低值
|2.25
|1.71
|1.73
|平均值
|2.51
|2.4
|2.34
|中位數
|2.51
|2.35
|2.49
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|81,163,000
|81,872,000
|85,684,000
|最低值
|63,986,000
|60,680,000
|61,984,000
|平均值
|75,115,620
|73,962,210
|75,420,940
|中位數
|76,803,000
|75,228,000
|74,895,610
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|1.32
|1.89
|1.84
|2.13
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|56,049,653
|60,230,846
|60,809,922
|65,274,862
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2886/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。