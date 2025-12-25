search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮航(2618-TW)EPS預估下修至4.34元，預估目標價為44元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對長榮航(2618-TW)做出2025年EPS預估：中位數由4.44元下修至4.34元，其中最高估值4.62元，最低估值4.15元，預估目標價為44元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值4.62(5)4.563.9
最低值4.15(4.15)2.513.9
平均值4.39(4.46)3.83.9
中位數4.34(4.44)43.9

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值219,864,340221,228,840206,302,000
最低值214,755,000203,560,000206,302,000
平均值216,546,070210,718,570206,302,000
中位數215,970,000209,334,000206,302,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS5.374.011.341.31
營業收入
(單位：新台幣千元)		221,009,028200,356,523138,068,607103,872,359

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2618/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
長榮航36.5+0.00%
美元/台幣31.480-0.09%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段上揚股

中弱短強
長榮航

78.79%

勝率

#大戶買散戶拋

中弱短強
長榮航

78.79%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty