等待鮑爾談話 美債殖利率走跌

投資人等待聯準會主席鮑爾的評論，美國公債殖利率周五 (1 日) 走跌。

美東時間清晨 6:17，2 年期公債殖利率下跌 4 個基點至 4.675%。10 年期公債殖利率下跌 2 個基點報 4.33%。

債券價格上漲時殖利率下降。1 個基點等於 0.01 個百分點。

美東時間上午 11 點聯準會主席鮑爾將在斯佩爾曼學院的爐邊談話中發表演說。11 月美債殖利率暴跌，因為交易員越來越開始相信聯準會已經完成升息，並可能在明年上半年開始降息。鮑爾可能會對這一觀點潑冷水，堅持必須對通膨保持警惕。聯準會將於 12 月 13 日決定利率。

投資人也消化周四 (30 日) 公布的 10 月個人消費支出 (PCE) 物價指數的通膨數據，該數據符合預期。不包括食品和能源價格的核心 PCE 指數年增 3.5%，也較 9 月增速 3.7% 放緩。

PCE 指數是聯準會首選的通膨指標，因此可能影響貨幣政策決策。

根據芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具，市場預計 12 月會議利率保持不變的可能性超過 98%。投資人也希望了解政策制訂者何時認為可能降息，以及他們對經濟的預期是什麼，特別是是否可以避免衰退。

聯準會政策制訂者至今在降息話題上一直保持沉默，周五是下次會議之前緘默期開始前的最後一天。預計在此期間將公布包括 11 月就業報告和 11 月消費者物價指數 (CPI) 在內的幾個關鍵數據。

周五將公布 ISM 11 月製造業數據和 10 月建築支出數據。