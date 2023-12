鴻海斥6.3億元 投資美國電動車新創Indigo Technologies

鴻海 (2317-TW) 今 (1) 日公告,投過子公司轉投資的方式,斥資 2000 萬美元(約新台幣 6.3 億元),投資美國電動車新創公司 Indigo Technologies, Inc. Series BB 特別股。

鴻海表示,此次取得股權目的為長期投資,子公司 PCE Paragon Solutions Kft.,對 Foxconn EV Technology Inc. 增資美金 2000 萬元,再由 Foxconn EV Technology Inc. 取得 Indigo Technologies, Inc. Series BB 特別股。

鴻海本次取得 Indigo Technologies Series BB 特別股 334.12 萬股,每單位價格 5.986 美元,持股比例為 4.78%,交易合約簽署後,鴻海將先交割 500 萬美金以換取 Indigo Technologies 相應發行的股份,其餘的 1500 萬美元待其他交易先決條件成就後交割。

據了解,Indigo Technologies 是一家車用原廠委託製造 (OEM) 商,透過專利開發和製造整合電動動力系統、主動懸掛系統、以及道路感測功能等的智慧車輪(smart-wheel)系統,也是 MIH 開放電動汽車聯盟會員之一。

Indigo Technologies 也在 2023 CES 電子消費展發表兩款概念車,分別是乘用車 Indigo Flow,以及商用車 Indigo Flow Plus,並配備輪轂電機技術 (Robotic IndiWhee)。