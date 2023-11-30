〈醫療科技展〉鴻海主導數位健康大聯盟成立滿周年 再添6家合作夥伴

鴻海 (2317-TW) 主導的數位健康大聯盟 (Harmony in Medical and Technology；HiMEDt) 成立滿一周年，今 (30) 日以「建立與患者的永續關係」為核心，舉行專案研討會，會中也宣布聯盟再添 6 家合作夥伴。

數位健康大聯盟展開六大議題，與外界分享數位健康落地生態行動，鴻海數位健康總經理姜志雄表示，得益於政策開放和各界跨產業的支持，台灣數位健康已揚帆啟航，絕對是一個可供長期持續發展的產業領域。

姜志雄表示，隨健保署推行居家醫療、遠距醫療、視訊看診、數位處方簽等擴大試辦，院內服務正向院外延伸，即「From Hospital to Homespital」的概念；因此需要原創的整體解決方案，將院內與院外、端與雲、軟硬整合、虛實交互相結合。

除了去年發布的八大領域 12 家廠商外，會中也舉行新聯盟成員加入儀式，包含高雄醫學大學附設中和紀念醫院、臺中榮民總醫醫院、高雄長庚紀念醫院、高雄市立鳳山醫院、臺灣專科護理師學會、雙橡園開發等聯盟夥伴共襄盛舉。

此外，鴻海於研討會上也發布 CoDoctor AI 人工智慧輔助診斷系統，三大優勢包括擴增智慧賦能（Augmented Intelligence）、巨量醫學模型（Large Medicine Model）、台灣原創（Made in Taiwan）。

姜志雄表示，醫學模型內容涵蓋從眼底看全身、單導心電運用於心房顫動 / 心室早縮 / 房室傳導阻滯，甚至到多種生命徵象跨類別分析之臨床價值等，皆由醫生現身說法，盼可輔助診斷，達到事半功倍之效。

姜志雄表示，HiMEDt 目標是創建一個開放式的數位健康新生態系統，串連 18 家廠商、橫跨 8 大領域，在台灣科技與醫療兩大優勢產業的基礎上，藉由新模式 (Model)、新生態 (Ecosystem)、新數據 (Data)、新場域 (Territory) 等四大創新服務，打造開放式的數位健康新生態系統。

HiMEDt 以患者為中心、醫院為主軸、科技為橋樑，與台灣北、中、南、東部各重點醫院建立智慧醫療中心，促進智慧醫療領域的全面合作，推進台灣數位健康產業成長，打造台灣成為全球智慧醫療之標竿國家。