〈車市〉11月掛牌數創近3年單月高 車商排名重洗牌

11 月台灣新車銷售統計今 (1) 日出爐，單月掛牌數 43566 台，月增 7.5%，年增 9.8%，創 31 年來同期次高，也創下 2021 年 2 月以來單月新高，反映新車大量到港交車，以及國產車的全力促銷雙重力道帶動，其中，中華車 (2204-TW) 代理的 MG 交車達 1851 台，打入前 10 大車商的第 7 名，賓士回升至第 3 名，品牌商排名再度洗牌。

綜觀前 10 大車商，11 月銷售年增幅達 20% 之上的品牌有 HONDA、中華車 CMC、LEXUS 和 MG，表現相當強勢，使 MG 擠下南陽汽車 HYUNDAI、MITSUBISHI 和 FORD，攀上銷售第 7 名。

從各品牌來看，和泰車 (2207-TW)TOYOTA 單月銷量達 13396 台，月增 18.9%、年增 19.4%，穩居銷售冠軍，其中，進口休旅車 RAV4 熱銷 2102 台，年增達 44.7%。

而 MG 交車達 1851 台，擠下多個國產車商，主要是因 HS 交車達 1157 台，在同級距中銷售僅次 TOYOTA 的 C CROSS 和 HONDA CR-V。

累計前 11 月，總車市銷售共 433826 台，年增幅 11.8%，又以 LEXUS 熱銷 28248 台，增幅 60% 最多，HYUNDAI 銷售 20772 台，年增 48.2% 居次。

HYUNDAI 表示，今年以來大幅成長主要是因，國產主力車款深受市場歡迎，Tucson L Turbo Hybrid 渦輪油電車款訂單供不應求，近期已獲 HYUNDAI 原廠支援解除晶片供應問題，穩定提升每月交車台數。

而 HYUNDAI 品牌另一項持續高成長關鍵為精準商用車經營，12 月 13 日 5 噸重車級商車陣容中的全新 QT500 將上市，積極滿足各族群多元的用車需求。

中華車則指出，由於 MG 熱銷，設定 MG 明年銷量 6.6 萬台，年增約 22%，為因應需求，將進行產能擴增，預計從月產 1800 台調升至 2300 台。