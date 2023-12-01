鮑爾今晚演說 恐難替降息預期背書

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾預定美東周五 (1 日) 上午 11 時發表演說，分析師認為，雖然市場對最快明年 3 月開始降息的押注正迅速升高，但鮑爾恐怕不會替這樣的市場預期背書。

巴克萊美國資深經濟學家 Jonathan Millar 說，鮑爾「將不會偏向降息即將到來的這一方。」

由於被視為鷹派人士的 Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 本周二表示，假如通膨持續降溫，最快明年春天可能降息，迅速炒熱市場的降息預期。

華勒說：「我不清楚要我們要多久才會對通膨降溫和通膨趨勢感到放心，可能三個月、四個月或五個月，然後你就可以因為通膨下滑而開始降息。」

鮑爾 11 月曾在國際貨幣基金 (IMF) 發表的演說中提醒市場，Fed 立場仍傾向進一步升息，他的說法是，「若有必要，將豪不遲疑緊縮政策」。

Fed 也在 11 月會議紀錄中強調，由於存在通膨過高和成長過慢的風險，Fed 應該「謹慎前行」。

EY 首席經濟學家 Gregory Daco 解讀，「謹慎前行」代表保持利率不變。

經濟學家和市場一致認為，Fed 在 12 月 12-13 日會議上幾乎篤定將按兵不動。

雖然 Fed 立場已從「再升息一次」轉為「按兵不動」，市場卻更進一步認為「降息即將到來」。衍生性商品市場交易員預估，Fed 最快 3 月降息的機率接近 50%，對 5 月首次降息已經完全計入定價，明年可能共計降息 23 個基點。

Raymond James 首席經濟學家 Eugenio Aleman 說，Fed 要說服市場利率將維持更高更久，是個艱鉅的任務。

Pantheon Macroeconomics 首席經濟學家 Ian Shepherdson 表示，鮑爾將重申「Fed 會保持升息選向，但市場已經向前邁進，不願聽從。」