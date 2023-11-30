阿特曼正式回歸OpenAI任CEO 微軟列董事會觀察員

重新回歸 OpenAI 執行長的阿特曼 (Sam Altman) 表示，隨著這家人工智慧公司在 11 月初領導層發生重大變動後，目前已趨於穩定，微軟 (MSFT-US) 將在 OpenAI 董事會中占有一席之地。

阿特曼在官網發文稱，已向 OpenAI 投資了數十億美元的微軟公司，將在這家人工智慧新創公司改組後的董事會中，擔任無投票權的觀察員角色，這一董事會最初將由主席 Bret Taylor、前美國財政部長 Larry Summers 與 Quora 執行長 Adam D"Angelo 組成。

D’Angelo 是 OpenAI 前董事會中唯一剩下的成員，由於董事會將阿特曼解職，引發了 OpenAI 員工的憤怒，也引發了這家人工智慧公司投資者的擔憂。

在董事會屈服於員工和投資者的壓力後，阿特曼原則上將回歸，周四的公告代表著他正式回歸擔任 OpenAI 執行長。在他突然離職後，微軟最初向他與總裁 Greg Brockman 提供了職務，希望由他們帶領微軟新 AI 團隊。

阿特曼說：「我們顯然做了正確選擇，與微軟合作。我很高興，我們的新董事會將他們作為無投票權的觀察員。」

阿特曼表示，他和共同創辧人 Ilya Sutskever 間沒有芥蒂。他說：「雖然 Ilya 將不再在董事會任職，但我們希望繼續我們的工作關係，並正在討論他如何繼續在 OpenAI 的工作，」

該公司的最高領導層現在將由 Altman 擔任執行長、Mira Murati 擔任技術長以及 Greg Brockman 擔任總裁。目前尚不清楚微軟將任命誰為 OpenAI 董事會成員。