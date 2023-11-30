10月製造業景氣連2升 創16個月來新高

台灣經濟研究院今 (30) 日公布 10 月製造業景氣信號值達 11.59 分，較上月增加 0.76 分，儘管燈號連續亮第 4 顆黃藍燈，但信號值不僅連 2 升，更已回升至 2022 年 7 月以來新高，反映 AI 和雲端服務需求，有助持續提振製造業表現。

台經院指出，全球終端需求復甦步調和力度仍顯不足，不過，受惠於比較基期漸低，外銷訂單和生產指數年減幅縮小，加上 AI 及雲端服務需求增加帶動資通與視聽產品出口、電腦、電子產品及光學製品業生產指數均呈雙位數成長，製造業廠商看好未來半年景氣表現較 9 月調查增加，看壞者也有減少。

就 10 月景氣信號各主要組成項目觀察，僅 2 項目分數減少，其餘項目均增加，以經營環境面增加 1.01 分最多，其次為需求、成本面分別增加 0.09 分、0.02 分，而售價面減少 0.21 分減最多，原物料投入面也減少 0.15 分。

亮綠燈產業比重大增近 2 成

而觀察不同的燈號消長，藍燈比重由 40.87% 減至 30.36%，黃藍燈由 50.22% 減至 41.92%，綠燈由 7.87% 增至 26.79%，黃紅燈由 1.04% 減至 0.93%，本月無代表繁榮的紅燈。

其中，亮綠燈的產業主要有化學製品、金屬製品、機械設備、汽車及其零件等。