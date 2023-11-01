中國10月財新製造業PMI降至49.5 重回萎縮區間

最新數據顯示，中國 10 月製造業需求連續第三個月擴張，但外需疲弱導致製造業企業減少供給，製造造業景氣回落。

《財新網》周三（1 日）公布的數據顯示，10 月財新製造業採購經理人指數（PMI）為 49.5，較 9 月下降 1.1 個百分點，重回萎縮區間。

上述走勢與國家統計局製造業 PMI 一致。官方 10 月製造業 PMI 為 49.5，較 9 月回落 0.7 個百分點，同樣低於象徵景氣榮枯分水嶺的 50 大關。

分項指數顯示，10 月製造業需求緩慢擴張、供給收縮。製造業新訂單指數連續第三個月處於擴張區間，但增幅縮小，顯示需求擴張速度放慢。

新出口訂單指數仍然低於榮枯線，受訪企業普遍表示，全球經濟疲軟，加上高物價，導致海外市場銷售受挫，製造業企業相應減少供給。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，10 月製造業景氣不高，內需維持擴張態勢，但速度漸緩，供給、就業、外需均下降。第 3 季經濟出現築底回升跡象，但經濟恢復基礎仍不穩固。

在前期多項促消費、擴投資、穩預期政策基礎上，中央政府日前決定增發人民幣 1 兆元公債，用於支持災後重建和提升防災減災救災能力。王喆說，這部分基礎設施建設投資將有助於穩經濟，但此舉對勞工收入增加以及就業和預期改善的傳導效應，仍需進一步觀察。

