台灣Q3製造業產值連4季負成長 產業鏈持續調整庫存

經濟部今 (17) 日公布，今年第 3 季製造業產值 4 兆 5366 億元，較去年同期減少 9.44%，連 4 季負成長，顯示全球終端需求續疲，外貿及投資動能不足，產業鏈也持續調整庫存。

在資訊電子產業方面，根據經濟部統計，電子零組件業產值較去年減 11.95%，其中，積體電路業因終端市場需求疲弱，加上半導體供應鏈庫存持續調整，導致產值滑落至 8335 億元，年減 14.23%，不過，面板及其組件業因大尺寸電視面板備貨需求挹注而增產，加上價格上漲，使得產值增加至 1468 億元，年增 28.05%，抵銷部分減幅。

而電腦電子產品及光學製品業受惠雲端資料服務需求暢旺，以及人工智慧等新興應用加速擴展，帶動高單價伺服器接單暢旺，產值增加至 3695 億元，創歷年單季新高，年增 17.05%。

傳統產業方面，因全球經貿動能低緩，終端需求仍顯遲滯，廠商設備投資縮減，致化學材料及肥料業年減 16.64%、基本金屬業年減 14.75%、機械設備業年減 14.51%；然而，汽車及其零件業因車用晶片供應穩定，加上業者積極促銷，多款新車改版上市買氣熱絡，產值年增 1.97%。

經濟部指出，由於產值會受價格波動影響，若剔除價格因素按產量觀察，第 3 季製造業生產指數 87.69，較上年同季減少 11.43%，為連續 5 季負成長。

展望未來，經濟部表示，隨高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技應用持續拓展，加上國際各品牌消費性電子新品陸續上市、中國大陸十一假期以及歐美年終旺季備貨需求挹注，可望維繫我國製造業生產動能。

經濟部也示警，全球經濟受通膨反覆升溫及貨幣緊縮的滯後效應影響，加上美中科技爭端、俄烏戰爭、以巴衝突等地緣政治風險加劇，恐拖累全球經濟復甦步伐，進而影響我國製造業生產表現，需持續關注並審慎因應。