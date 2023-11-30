〈台股盤前〉資金派鎖定中小型個股 尾盤宜防MSCI調整甩尾

台北股市 29 日大盤指數上漲，終場收 13730.56 點，上漲 29.31 點，或 0.17%，成交值跨越 3000 億元大關而達 3277.65 億元，同時，在外資資金不斷滙入、買股之下，今天收月線的漲點預估漲點也超過 1300 點，市場專家指出，台股大盤走勢將創今年高點，將續維持高檔震盪格局，中小型個股將是主流。

在市場重要消息方面，明晟（MSCI）半年度調整即將於 12 月 1 日開盤生效，證交所特別提醒，依歷史資料顯示，MSCI 指數調整前一交易日，今日台股尾盤可能有較大成交值表現，當國際情勢及總體經濟等因素有所變化，則可能存在波動較大現象。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股昨天指數收盤走高後，台股指數預計創下今年新高，預估目前集中市場走勢在修正技術指標的乖離，觀察整體台股走勢，連兩日來的 OTC 指數強勢表現優於集中市場，預估中小型個股將成為主流族群。

就今天早晨收盤的美股主要指數來看，美股道瓊指數上漲 13.44 點，或 0.04%，收 35,430.42 點。那斯達克指數下跌 23.27 點，或 0.16%，收在 14,258.49 點。標普 500 指數下跌 4.31 點，或 0.09%，收 4,550.58 點。費城半導體指數上漲 35.01 點，或 0.94%，收 3,753.36 點。NYSE FANG + 指數下跌 40.04 點，或 0.48%，收 8,265.60 點。

在外資持續匯入資金回補台股之下，台股有加分的效果，也形成台北的股、匯雙揚走勢，如新台幣匯率昨天放量升值 2.18 角。證券分析師黃漢成指出，目前在市場高度回溫之下，包括低位階 IC 設計、被動元件則明顯有走強的態勢。

昨日台北股市類股及個股中，被動元件的走勢明顯由華新科 (2492-TW) 走強帶動包括華容 (5328-TW)、佳邦 (6284-TW) 等個股。在 IC 設計股方面，則有因晶圓代工廠降價的利多，有利於獲利的增進，但以中小型個股爲市場主流。

在個股重要消息方面，報導指出小米旗下紅米發表真無線藍牙耳機（TWS）新品 Redmi Buds 5 Pro，據了解，是採用聯發科 (2454-TW) 旗下小金雞達發 (6526-TW)AB1577 晶片方案，為後者最新終端導入戰果。母公司聯發科在手機晶片領域居於領先地位，達發也積極搶占周邊應用晶片市場。

卜蜂 (1215-TW) 在今 (2023) 年前三季營收達 219.6 億元，稅後純益 16.7 億元，創新高，年增 40.03%，並超越歷年全年獲利，每股純益 5.67 元，董事長鄭武樾指出，卜蜂在強化禽、畜產肉品分切及深加工持續投資，年度營收目標將邁向跨越 300 億元大關。

兆豐金 (2886-TW) 總經理蕭玉美表示，今年前三季稅後純益 270.3 億元，年增 98%，創新高，對於明年股利發放，強調會延續過去穩定發放的原則，以高配發率、現金為主，但還是要看這兩個月的獲利情形。