Fed褐皮書：美國近幾周經濟放緩 未來6到12個月前景轉弱

美國聯準會 (Fed) 周三 (29 日) 發布褐皮書報告顯示，美國經濟活動在 10 月下旬至 11 月中旬出現放緩，企業回報通膨大致趨緩、招聘難度降低，反映年底經濟成長動能減弱。

Fed 褐皮書是由 12 個地區分行搜集各地企業、市場專家和經濟學家等專業人士對當前經濟狀況看法後彙整而成，主要反映業界對景氣的看法。

Fed 在褐皮書調查中表示：「自上次發布報告以來，整體經濟活動放緩，四個地區回報溫和成長，兩個地區持平或略減，六個地區略微下滑。」這份由 Fed 旗下 12 個地區分行對各地的調查顯示，截至 11 月 17 日，對未來 6 到 12 個月的經濟前景有所轉弱。

回報成長的地區分行分別是達拉斯、里奇蒙、亞特蘭大和芝加哥，其他多數地區則回報持平或略微降溫，舊金山聯準銀行的聯絡人則對經濟前景疲軟和整體不確定性增加的情況表示擔憂。

Fed 褐皮書的發布時間落在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 召開政策會議前兩周發行。本月稍早，Fed 連續兩次將政策利率維持在 5.25%-5.50% 區間不變。

在過去 20 個月當中，美國借貸成本已上升至少 5 個百分點。市場預期，Fed 將在 12 月 12 日至 12 月 13 日舉行的政策會議上，三度維持利率不變，以觀察貨幣緊縮政策對經濟的全面影響。

美國政府周三稍早公布數據顯示，第三季國內生產毛額 (GDP) 增速快於原先預期，但隨著借貸成本上升抑制人力招聘和支出，後續經濟成長動能似乎有所減弱。

從個別數據來看，美國此前公布 10 月消費者物價指數 (CPI) 較前一月持平，零售支出疲軟，且薪資成長放緩，但勞動力市場依舊緊俏，這些情況都體現在本次的褐皮書調查報告中。

雖然部分地區認為勞動力市場依舊緊張，熟練工人供不應求，但一些企業主表示，他們對於裁掉表現不佳的員工感到較為放心。