CRM、美元樹發布季報！Unity Software大裁員並關閉16處辦公室！

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 42 分)

■道瓊指數：上漲 97，漲幅 0.27% 至 35542。

■那斯達克 100 指數：上漲 49，漲幅 0.31% 至 16097.00。

■標普 500 指數：上漲 12，漲幅 0.26% 至 4575.00。

【今日總經數據】市場靜待將於明日登場 OPEC + 會議及 COP 峰會，今晚個股聚焦將發布季報的 Salesforce、美元樹和新思科技今晚發布季報。

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二、美股盤前關注重點

1. 美國消費者信心回升，終止連四個月下跌，未來展望改善：美國昨日公布 11 月 CB 消費者信心指數回升至 102，高於市場預期的 101，終止連 4 個月下滑，主因消費者對就業市場看法更加樂觀，現況指數降至 138.2，預期指數升至 77.8。通膨方面，消費者預期 12 月通膨將降至 5.7%，通膨預期有所緩解，但走勢與密大公布的通膨預期有分岐。

2. Unity Software 將裁員 265 人，關閉柏林、新加坡等 14 處辦公室：電子遊戲引擎商 Unity Software(U.US) 今宣布將終止與《指環王》導演彼得．傑克遜創辦人的視覺特效公司 WeteFX 所達成的協議中的專業服務部分，與該協議有關的 265 名員工將被解雇，約佔全球員工總數的 3.8%。Unity 還將關閉德國柏林和新加坡等 14 個地區辦公室，並大幅縮減舊金山和華盛頓貝爾維尤在內的其餘辦公室面積。

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3. 惠普 Q4 利潤超預期，展望保守：惠普 (HPQ.US) 昨日盤後發布 2023 財年 Q4 季報，季度營收達 138.2 億美元，YOY 下滑 -6.6%，較市場預期低 4 千萬美元；EPS 達 0.90 美元。

未來展望惠普預期 2024 財年 Q1 非 GAAP EPS 將介於 0.76 ~ 0.86 美元之間，市場普遍預期為 0.85 美元。營收將介 69 億~ 73 億美元之間，市場預期為 72.8 億美元。2024 財年預期，非 GAAP 攤銷後 EPS 將介於 3.25 美元~ 3.65 美元，市場普遍預期為 3.30 美元。2024 財年自由現金流預期將介於 31~36 億美元之間。

受成本下滑影響，惠普第四季利潤高於市場預期，但展望略為保守。昨日季報公布後下滑 - 0.31% 至 28.55 美元。(參考資料：豐雲學堂美股盤前資訊