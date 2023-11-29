〈財報〉顧客減少消費 Dollar Tree調降全年銷售財測

Dollar Tree (DLTR-US) 第 3 季業績未達預期，周三 (29 日) 調降全年銷售預期，表示持續的通貨膨脹正在打壓其商店對非必需品的需求。

由於成本上升，該公司還收緊全年獲利預期，導致該公司股價在周三盤前交易下跌 2%。

隨著食品價格上漲、借貸成本上升和信用卡債務增加影響家庭預算，消費者正在減少購買利潤較高的非必需品，如派對產品和玩具。

最近幾周，包括沃爾瑪 (WMT-US)、百思買 (BBY-US) 和勞氏 (LOW-US) 在內的幾家美國零售商也對關鍵假期期間的支出表示謹慎，預計今年的成長速度將是 5 年來最慢。

由於供應鏈、工資和原物料費用不斷上升，該公司本季毛利率下降 20 個基點至 29.7%。

Dollar Tree 向來以高折扣價出售從化妝品到家居用品等各種商品而聞名，但它也一直在努力應對零售額下降的問題，庫存若非丟失、損壞，就是被盜。

該公司目前預計 2023 財年合併淨銷售額將在 305 至 307 億美元之間，而先前預計為 306 至 309 億美元。

這家折扣連鎖店還表示，預計 2023 財年每股獲利在 5.81 至 6.01 美元之間，而先前的預期為 5.78 至 6.08 美元。分析師預計每股獲利為 5.97 美元。

根據 LSEG 數據，Dollar Tree 第 3 季總銷售額為 73.1 億美元，低於預期的 74 億美元。

根據 LSEG 數據，經調整後，該公司當季每股獲利 1.02 美元，略高於預期的 1.01 美元。