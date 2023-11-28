〈美股早盤〉交易員靜待Fed官員談話 主要指數平盤波動

美股主要指數周二 (28 日) 平盤波動，與先前漲勢形成鮮明對比，因為投資人在聯準會 (Fed) 官員談話前保持謹慎態度，靜待官員談話並從中尋找有關貨幣政策走向的線索。

截稿前，道瓊工業指數跌近 0.01%，那斯達克綜合指數跌近 0.2%，標普 500 指數跌近 0.1%，費城半導體指數跌逾 0.6%。

美股 11 月漲勢在昨日戛然而止，市場在感恩節後休市，密切留意 Fed 新的貨幣政策線索，此前數據顯示通膨放緩，提振 Fed 可能結束升息的希望。美元小幅走弱，有望創下一年來最大單月跌幅，美債殖利率攀升，收復前一交易日的部分跌幅。

市場對利率已觸頂、經濟將避免衰退的預期，在本月提振股市和債券。花旗策略師認為，標普 500 指數一個世紀以來最好的 11 月反彈之一正在失去動力，該基準指數的淨倉位看起來「略為看跌」。

包括理事華勒 (Christopher Waller) 和鮑曼 (Michelle Bowman) 在內的多名決策者將在周二發表講話。隨著市場焦點轉向可能降息的時機，市場參與者將密切留意他們的觀點。

與此同時，澳洲、英國和泰國的央行總裁警告，貨幣政策前景仍然不確定。歐洲央行 (ECB) 的內格爾 (Joachim Nagel) 說，還沒有到應該考慮降低借貸成本的地步。

倫敦 Somerset Capital Management 基金經理 Kumar Pandit 表示：「看到一些資金被撤出並不令人意外，尤其是當市場預期歐洲央行在明年中期之前不會降息時，儘管通膨數據優於預期，但這輪漲勢很可能在短期內結束。」

能源方面，根據多家媒體報導，石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 尚未解決成員國石油生產配額的僵局，可能會出現延長減產政策，而非採取進一步減產來支撐油價，另外由於各成員國分歧尚在，可能會在延後開會時間，具體延至何時仍不清楚。

截稿前，明年 1 月到期的布蘭特原油期貨上漲 0.94%，至每桶 80.73 美元；明年 1 月到期的西德州原油期貨上漲 1.04%，至每桶 75.63 美元。

截至台北時間周二（28 日）22 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤上漲 0.98%，至每股 238.31 美元

根據 Cybertruck 在 X(前推特)上的官方帳號的最新消息，此次交付活動將於美國中部時間周四 (30 日) 下午 2 點（台灣時間周五淩晨 4 點）在德斯州的超級工廠舉行。這比該公司一位高層早些時候宣布的時間晚了一個小時。

蘋果 (AAPL-US) 早盤上漲 0.24%，至每股 190.25 美元

多家消費電子供應鏈公司核心人士透露，蘋果公司 (AAPL-US) 將在今年 12 月正式量產第一代 MR(混合實境) 產品 Vision Pro，首批備貨 40 萬台左右，明年銷量目標是 100 萬台，第三年 1,000 萬台。

通用汽車 (GM-US) 早盤下跌 0.56%，至每股 28.34 美元

英國《金融時報》(FT) 周二援引知情人士消息報導，通用汽車將縮減其自駕車部門 Cruise 的支出，此前該部門上月發生一起行人事故，導致測試暫停。雖然通用汽車不會放棄無人駕駛服務，但未來將減少對該部門的投資，部分原因是預估測試速度將放緩。通用在 Cruise 的每季投資約為 7 億美元。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

德銀經濟學家在 11 月 27 日發布的報告中警告，隨著美國經濟在明年上半年步入溫和衰退，Fed 的降息幅度將超過市場目前的預期，預估該行將於 2024 年 6 月降息 2 碼 (50 個基點)，拉開降息周期的序幕，明年的降息幅度達到 175 個基點。