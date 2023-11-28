輝達股價漲勢暫歇 分析師估未來還有逾50%的漲幅

人工智慧 (AI) 晶片龍頭輝達上周公布令人瞠目結舌的財報後，本周股價漲勢似乎失去了一些動力。不過調研公司 Melius Research 分析師認為，這波停頓應該不會持續太久。

截稿前，輝達 (NVDA-US) 周二 (28 日) 美股盤前股價小漲 0.14%，每股暫報 483.08 美元，扭轉稍早時的下跌 0.2% 頹勢。

Melius 分析師 Ben Reitzes 給予輝達股票「買入」(Buy) 評等和每股 750 美元的目標價，這意味著輝達股價的上漲空間將超過 50%。他認為，輝達股價下跌與蘋果 (AAPL-US) 在 2009 年之後的情況類似，因為在市場認可其服務收入和硬體銷售的價值之前，該公司估值就已遭壓縮。

Reitzes 在一份研究報告中寫道：「與蘋果相比，輝達的時間線要短得多，而且已經開始顯示出一些特徵，這些特徵可以保證其可持續本益比更符合其『美股七雄』(Magnificent Seven) 同行。」

該分析師指出，輝達目前的本益比是其明年預期本益比的 23 倍左右、是 2025 年預期本益比的 20 倍，低於蘋果和微軟 (MSFT-US) 等同行。

這表明，市場沒有考慮到下一個日曆年的銷售高峰預期，而是將重點放在此後 AI 晶片的可持續成長率上。在 Reitzes 看來，輝達的網路和軟體收入應該很快就能證明其成長和利潤率擴張的潛力。

Reitzes 說：「輝達不同於蘋果的是，我們不認為投資人需要花費數年時間才能弄明白這一點。」

Reitzes 給出的目標價使其成為華爾街最看好輝達的分析師之一。FactSet 的數據顯示，研究該公司的分析師平均目標價為每股 667 美元。雖然大多數分析師對輝達的業績表示讚賞，但仍有一些人對這家晶片製造商進一步成長的能力不太確定。

晨星首席美國市場策略師 Dave Sekera 在一份研究報告中寫道：「至於為什麼在我們確實有高品質的表現時，該股卻遭到拋售，我真的沒有很好的解釋，只是我們認為該股已被充分估值。」

晨星公司對輝達股票的公允價值估為每股 480 美元。Sekera 表示，儘管輝達上季的業績增強投資人對該公司長期展望的信心，包括 2028 會計年度的營收從上一會計年度的 270 億美元成長到 1,200 億美元，但對 AI 處理器的整體需求仍然非常不確定。