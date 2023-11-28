美光估Q1營運支出高於預期 早盤股價一度跌至兩個月新低

記憶體晶片製造商美光科技 (Micron Technology) 周二 (28 日) 預估， 2024 會計年度第一季營運費用將高於先前預期，消息導致開盤股價一度挫逾 4%，儘管美光對該季營收估接近預期上限。

美光預估，第一季 / 本季 (截至 11 月 30 日) 營收接近 47 億美元，此前預估為 44 億美元，上下浮動 2 億美元；經調整後每股虧損估 1 美元，此前估虧損 1.07 美元，上下浮動 0.07 美元。

至於毛利率，該公司預估第一季經調整後毛利率下滑 0.5% 至持平，而分析師預估下滑 1.71%。其他預測方面，該公司預估第一季調整後的運營費用為 9.9 億美元，高於此前預期的 9 億美元，上下浮動 1,500 萬美元。

美光總裁暨執行長梅羅特拉 (Sanjay Mehrotra) 周二舉辦的 2023 瑞銀全球科技會議上表示，較高的費用是研發成本和資產出售時機所推動。

不過該公司預估，由於庫存改善和行業定價反彈，其第一季調整後的毛利率將接近損益兩平。

美光 (MU-US) 周二開盤股價一度暴跌 4.5%，創兩個月來最大跌幅，但截至盤中跌幅收窄至 2.89%，每股暫報 75.27 美元。

Wedbush Securities 分析師 Matthew Bryson 表示，有鑑於記憶體基本面一直很強勁，市場對美光今日公布的展望抱有很高的期望，因此預測更高，但改善可能比預期的要溫和一些。

隨著晶片需求回升，外界普遍預估美光會上調財測。投資人也一直在尋找一個轉捩點，不然今年對該行業來說是殘酷的一年。美光今年股價迄今上漲 55%，原因是市場預期晶片市場的歷史性低迷即將結束。

另一方面，記憶體巨擘三星電子上個月表示，預料經過一年的供應過剩後，明年晶片行業將出現復甦。