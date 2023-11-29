〈財報〉拼多多Q3營收增近一倍 盤中股價漲逾18%

中國電商拼多多周二 (28 日) 公布 2023 會計年度第三季財報，由於其熱門購物應用程式軟體 Temu 加大折扣和行銷力道，從其他競爭對手 Shein 和亞馬遜 (AMZN-US) 手中搶走客戶，該季營收成長近一倍，打敗華爾街分析師預期，創下歷史新高。

截稿前，拼多多 (PDD-US) 周二美股盤中股價上漲 18.05%，每股暫報 138.97 美元。

根據財報，拼多多第三季 (截至 9/30) 營收年增 94% 至人民幣 688.4 億元(以下單位皆同)，再創歷史新高，遠超華爾街分析師預期的 537.7 億元，增速也比上季的 66.3% 再加速。

該公司第三季歸屬母公司淨利年增 47% 至 155.37 億元；經調整後淨利年增 37% 至 170.27 億元，高於分析師預期的 129.74 億元；經調整後每股獲利報 11.61 元，高於分析師預期的 8.81 元。

營收構成方面，拼多多第三季網路行銷服務及其他業務營收報 396.88 億元，年增 39%、交易服務營收報 291.53 億元，年增 315%。有分析認為，拼多多營收超預期 100 億元，一定程度上可以看出 Temu 業績不錯，市場可以逐步把 TEMU 的估值定價到拼多多估值當中。

據分析消費者信用卡和金融卡交易的 Bloomberg Second Measure 數據，拼多多的銷售額於今年 5 月在美國首次超過 Shein，當時拼多多比 Shein 高出約 20%。數據還顯示，自 9 月份以來，拼多多的領先優勢每個月都在擴大，在美國的銷售額是 Shein 的兩倍多。

在中國方面，拼多多正在與兩大市場領導者阿里巴巴 (BABA-US) 和京東 (JD-US) 展開競爭。高盛預估，在剛剛結束的雙十一購物節期間，拼多多的交易量可能成長 20%，而競爭對手的增幅只有個位數。

有分析認為，拼多多在中國業務的擴大本可以透過規模經濟和運營效率帶來高於預期的成本節約，抵消銷售和行銷費用上漲對營收的拖累。

