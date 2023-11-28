Cruise行車事故後 傳通用汽車擬縮減投資

英國《金融時報》(FT) 周二 (28 日) 援引知情人士消息報導，通用汽車將縮減其自駕車部門 Cruise 的支出，此前該部門上月發生一起行人事故，導致測試暫停。

知情人士透露，雖然通用汽車不會放棄無人駕駛服務，但未來將減少對該部門的投資，部分原因是預估測試速度將放緩。通用在 Cruise 上的每季投資約為 7 億美元。

據了解，通用目前已向 Cruise 投入數十億美元，包括去年以 21 億美元收購軟銀的少數股權，通用目前擁有該業務約 80% 的股份，其他投資然還包括本田汽車和微軟 (MSFT-US)。

另一方面，在上月的事故發生後，通用自己的投資人對 Cruise 變得更加謹慎。其中一名投資人說：「作為一家企業，Cruise 面臨的問題是，通用汽車設定的所有軟體 (收入) 目標都依賴於它。我們沒有看到盈利之路，但我們確實看到他們會為此燒很多錢。通用汽車最好是收回賭注，把錢還給股東。」

這位投資人補充說，Cruise「盡可能多的」削減開支將是一個較好的局面。截稿前，通用汽車與 Cruise 並未對上述報導置評；通用汽車 (GM-US) 周二盤前股價小漲 0.18%，每股暫報 28.55 美元。

今年前 9 個月，Cruise 虧損 19 億美元，截至 9 月底，該公司擁有 15 億美元現金。Cruise 在今年第三季燒掉了約 5 億美元的現金，這意味著如果其未獲得額外的資金，目前的現金將只能維持到明年年中。

不過，Cruise 與通用汽車的金融部門達成了一項協議，該協議將允許該公司借款至多 43 億美元，用於從通用汽車購買自動駕駛汽車或支付其他費用。

今年 10 月，Cruise 的一輛無人駕駛計程車未能及時停車，輾過且拖行路上另一起車禍的傷者致其死亡，引發了大眾對使用機器人計程車的安全擔憂。

Cruise 的營運許可證在同月下旬遭加州監管機構撤銷，當局表示這些車「不安全」，並指責 Cruise 「扭曲」事故的細節。Cruise 堅稱，自己「主動」與有關當局提供相關資訊。

隨後 11 月，Cruise 在美國暫停了所有有監督和人工駕駛的汽車服務，同時擴大對其機器人計程車的安全審查，這在公司內部引起了軒然大波，迫使其執行長 Kyle Vogt 和產品長 Daniel Kan 辭職以示負責。

不過 Cruise 上周表示，計劃在一個未指明的城市重新啟動，然後再擴展到其他城市，並將在近期專注於基於 Bolt 的 Cruise 自動駕駛汽車。