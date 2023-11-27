交屋潮加上房市買氣趨穩定助攻 全台年買賣移轉挑戰30萬棟

根據內政部最新統計資料顯示，今年前 10 月建物買賣移轉棟數為 24.6 萬棟，較去年同期減少約 8%，不過最近 4 個月的移轉年增率都轉正成長，10 月單月年增率更成長約 2 成，以年增開始轉正成長，加上前 10 月第一次登記量年增約 1 萬棟的交屋潮推估，全年的買賣移轉棟數有機會挑戰 30 萬棟。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然今年市場買賣移轉棟數較去年衰退，不過去年房市前高後低，今年則是前低後高，下半年房市買氣表現穩定，下半年開始建物買賣移轉棟數呈現年增表現，就是今年下半年買氣至今比去年下半年買氣更佳，加上連續三個月的第一次完工登記數量都超過萬戶，年底前應該還是會有交屋潮出現，在交屋與買氣穩定雙重帶動下，有機會挑戰 30 萬棟。

統計顯示，今年前 10 月全台移轉棟數為 24.6 萬棟，年減 8%，其中前 10 月移轉棟數最多的是新北市的 4.8 萬棟，年減約 6%，其次是台中市的 3.8 萬棟，年減約 9%，桃園市 3.3 萬棟，也年減 9%，高雄市 2.9 萬棟，年減 8%，台北市 2.2 萬棟，年減幅度 11% 居六都之冠，台南市則是 1.9 萬棟年減約 2%。

曾敬德指出，平均地權條例修正上路後的市場利空淡化，且短期內並未有明顯的強力打房措施，候選人政策也以社宅興建、租金補貼與囤房稅等為主軸，資金面則有政府的新青安穩住市場首購買氣，整體市況下半年保持平穩，2023 年第三季也淡季不淡，買氣穩定延續到今年第四季，加上 11 月工作天數相對也多，今年全台灣地區挑戰 30 萬棟的買賣移轉量機會相當大。