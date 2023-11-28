〈房產〉科技聚落磁吸力強 北市港湖這四個里登上中古屋熱銷榜

房仲業者根據實價登錄資料，統計近一年台北市各里行政區中古屋的交易價量，發現成交熱度前 10 里中，以中山區與內湖區上榜最多。其中，中山區「中山里」榮登交易冠軍。而內湖及南港則有 4 個里上榜，也顯示科技聚落磁吸力強大。

台北市中山區「中山里」近一年房市交易 84 筆居冠，而同樣隸屬中山區的還有「晴光里」與「正義里」上榜，分別是第三名與第四名，顯示中山區三個里均入榜前五名，交易相對熱絡。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，綜觀中山區三個里受購屋者青睞的主要原因有二：一是生活機能佳，上榜的三個里均坐落於林森北路生活圈，是台北市早期開發之區域，商業活動熱絡、交通機能便利、生活氛圍濃厚。尤其是中山里，除了坐擁中山公園外，又鄰近林森公園以及欣欣百貨，電影院、美食城應有盡有，因此吸引不少人口居住；二是「低總價」，建商在當地興建許多低總價的小坪數住宅產品，總價千萬左右就能擁有一個家，購屋壓力相對較輕。

科技聚落提供大量就業機會，同時也帶動周邊居住需求。陳金萍指出，不少科技新貴因工作緣故而就近買房，觀察內湖區上榜的三個里距離內科不遠，而南港區的「三重里」則是坐落於南港軟體園區，顯示科技聚落磁吸效應強。

陳金萍表示，內湖區「清白里」、「寶湖里」與「金湖里」位於內湖科技園區周邊，購屋需求穩定且強勁。清白里鄰近捷運內湖站，里內的綠地公園多，更重要的是隨著 AIT 的入駐，帶動外籍員工的移入和商業設施逐步到位，有效加速當地的居住需求，促使該里近一年成交規模達 71 筆，坐穩第五名。另外，「寶湖里」坐擁三軍總醫院和國防醫學院，加上該里鄰近機場，受樓高限制所以住宅密度不高，反而營造出相對靜謐、悠閒的生活空間，因此受醫生、內科新貴等高所得人才偏愛，也連帶推升購屋需求。

至於南港區的「三重里」有南港軟體園區、南港展覽館等利多加持，加上近年台北市府積極推動「東區門戶計畫」，吸引許多指標建商獵地插旗推案，而各項重大開發與陸續推出，像是南港三井 LaLaport 商場、台北流行音樂中心、國家生技研究園區等，均帶動當地房市交易與房價。

北投區「奇岩里」則是因為單價相對親民，成功擠進熱銷榜。陳金萍表示，該里位於台北市蛋白區，中位數成交單價落在 5 字頭，對於預算有限的消費者十分具吸引力。同時，里內奇岩重劃區是台灣第一個生態保育的純住宅重劃區，綠覆率達 60%，受偏好大自然的購屋者青睞。

另外，該里生活圈緊鄰北投、奇岩捷運站，鄰近承德路、洲美快速道路，至台北市區相當便利。未來，隨北投士林科技園區建設逐步到位、產業進駐，也有望對周遭房市產生正面效果。