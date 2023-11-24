〈房產〉七都中古屋總價中位數 雙北以外這都也站上千萬元大關

全台預售屋開價屢屢創高，也帶動區域中古屋交易價格跟漲。實價登錄交易資訊，統計 2019 年至 2023 年 10 月各年七都中古屋交易總價中位數變化，發現新竹縣市增加 212 萬元最多，增幅 23.9%；同時，新竹也是雙北以外，今年首度站上千萬元總價的都會區。

統計顯示，除在統計期間除新竹縣市增加 212 萬元最多，增幅 23.9% 之外，台南市增加 165 萬元居次，增幅 27.3%；高雄市增加 145 萬元排名第三，增幅 23.6%。

在七都當中，統計近五年年中古屋總價中位數增加最多是新竹縣市，增加 212 萬元，漲幅也高達 23.9%。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，新竹縣市是台灣高科技產業重鎮，科技人才匯集，人口多年呈現正成長，居住需求強勁，相對新竹建案開價屢創新高，中古屋受到不少購屋族群青睞，但到今也讓消費者購屋總價帶增加 212 萬元來到 1100 萬元，不僅成為七都中第三個中古屋中位數突破千萬的縣市，與新北市之間的差距更逐漸縮小，中位數價差已不到百萬。

而台南市則擁有最高的總價中位數漲幅，高達 27.3%。陳金萍分析，台南市受益於南部科學園區發展利多，吸引大量置產資金流入，再加上過往房價基期較低，使得台南中古屋房價中位數到今年飆漲至 770 萬元，27.3% 的漲幅傲視其他五都和新竹縣市。高雄同樣受益於科技園區題材和低基期影響，是七都中第三個擁有 2 成以上漲幅的縣市。

進一步觀察歷年七都中古屋總價中位數，台北市和新北市是七都中唯二漲幅不滿 1 成的都市，台北市 2023 年中位數甚至下修 50 萬元至 1910 萬元。陳金萍指出，新冠疫情後引發的通膨、升息與經濟成長停滯，導致購屋消費者追價意願不高，尤其是房價較高的雙北地區，不少消費者難以追價，因此將購屋目標轉往外圍新北市或桃園市尋覓，導致雙北近五年中古屋房價中位數漲幅相較其他縣市來得平緩。

雖然七都 2023 年的中古屋總價中位數表現，除雙北外的五都，近 5 年都有 16.9% 以上的漲幅。而且雙北和新竹縣市已突破千萬價格，桃園和台中也已逼近千萬門檻。然而陳金萍補充，相較七都預售屋總價中位數已全面站上千萬大關，中古屋在價格上仍有優勢。