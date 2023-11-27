〈房產〉發觀光財 松山文創園區周邊店面租用面積增加3成

疫情緩和、出遊激增，Google 今年公布的「Google 地圖全球十大熱搜文化景點排行榜」，位在台北市的中正紀念堂及松山文創園區都入榜中，但統計顯示兩景點周邊店面租用面積及租金走勢不同，松山文創園區今年周邊店面承租面積也提高 30%，但租金卻下滑 30%。

依據實價資料，中正紀念堂周邊店面的平均單坪租金及平均承租面積都有顯著成長，今年平均承租面積大幅增加 83%，平均單坪租金年增 7%，松山文創園區今年周邊店面承租面積也提高 30%，但租金下滑 30%。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，觀光、消費人數增加，店家進駐商圈及承租大面積店面的意願提高，中正紀念堂周邊租金不高，故有提升的空間，松山文創先前因一旁的大巨蛋即將啟用，在去年之前已有店家提前布局，今年低單價的租賃較多，因此拉低平均店租。

中正紀念堂今年周邊店面承租的平均單坪租金 2,789 元，比去年增加 7%，平均承租面積去年僅 19.6 坪，今年擴增至 35.9 坪，承租面積大幅增加 83%，因為面積擴張，平均每月總租金也從每月不到 5 萬元，拉升至 9.5 萬元，總租金成長 93%，至於松山文創園區今年平均單坪租金 3,041 元，年減 30%，雖然平均承租面積增加 30%，今年店家平均承租面積達 39.4 坪，但因為低租的租賃較多，總租金小幅下滑 7%，今年平均總月租 11.7 萬多元，今年兩大景點周邊店面表現以中正紀念堂為佳。

住商不動產南門加盟店店東李毅鑫指出，中正紀念堂周邊公家機關、學校多，商家主力客群是附近上班就業或居民，知名餐廳、名店排隊人潮不斷，吸引許多國際觀光客會來朝聖，不過商家大多以內需市場為主，觀光客非其主力，至於店家承租的面積大幅增加，應該是今年疫情影響明顯降低，國際觀光客越來越多，強化店家經營信心，願意付出更高的總租金租下中、大坪數的店面，可看出店家對疫情的憂慮已散去。

郎美囡表示，先前因疫情影響，外出逛街、用餐人潮大減，外送服務及電商成長亮眼，但實體店面的租金下降，店家為控制成本及預防不確定因素的衝擊，願意承租面積大幅減少，大型店面空置率提高，自疫情解封，不僅國內出現報復性消費，來台觀光客也增加，提振經營實體店面的信心，進而提升店家承租預算，總租金有提高的趨勢。