〈房產〉低單價、低總價宅成主流 新北大宅交易10年減少近88%

房價大漲之下，低單價、低總價住宅成主流，房仲業者整理內政部不動產資訊平台，全台 55 坪以上的大坪數產品交易量，近 10 年來從單季 1.3 萬筆，大幅萎縮到 2826 筆，10 年交易量減幅 78.7%。其中，新北市大宅交易量縮水幅度最大，2013 年第三交易量為 1989 筆，但今年第三季僅剩 241 筆，大宅交易量萎縮 87.9%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，2013 年新北市大宅交易主要集中在新店、淡水和板橋區，不乏度假別墅或豪宅型物件，不過度假型不動產本身交易頻率就不高，而大坪數豪宅的指標區段新板特區，也受限開發飽和，近十年僅有謙岳、勝輝一邸兩豪宅新案釋出，且隨著房價高漲，大坪數總價容易觸及豪宅門檻，諸多因素導致交易量明顯放緩。

張旭嵐表示，全台 55 坪以上大宅交易退燒，主要原因在家庭結構改變」，現代社會小家庭的比例遠大於三代同堂，加上少子化的影響，家戶人口愈來愈精簡，所需空間也縮小，降低大宅的市場需求；同時，低總小宅熱銷，房價持續走高，民眾購屋受限於預算，追求總價小坪數物件，業者則因應市場變化，調整產品規格，主推 30 坪以內的低總價小宅，以符合首購市場，市場大宅供給也明顯減少。

第三則是因豪宅門檻下修，2014-2015 年間，央行與財政部下修豪宅的總價認定，各地門檻都往下調整 1000 萬元，基於貸款及稅務考量，不少高端買家購屋時，也會偏向以豪宅門檻為界，下調購屋坪數，影響整體市場的大宅交易和意願。

新竹縣市的大宅交易量，十年來減幅 87%， 台灣房屋新竹高鐵站前直營店店長楊樹寶表示，新竹地區 55 坪以上的大宅交易，多為豪宅規劃，主要集中在竹北高鐵特區河景第一排的興隆路，以金字塔頂端的換屋置產客為主，因河岸景觀有限，供給稀缺，因此即便量縮，價格仍持續走高，現今每戶總價從 5000 萬元起跳。

楊樹寶指出，大宅的置產客，購屋著重產品的稀有性與保值性，買進後不會隨便釋出，加上近年建商也少推大坪數物件，更使竹北的大宅釋出量稀少。