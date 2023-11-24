〈房產〉巨蛋營運利多 拉抬商圈發展帶動房價效果以竹北漲最多

亞洲棒球錦標賽將於 12 月 3 日在台北大巨蛋正式開打，房仲業者根據實價登錄資料，統計全台六大巨蛋近五年周邊房價漲幅，結果全面收紅！其中「竹北巨蛋」今年單價達 41.6 萬元，較 2018 年的 23 萬元成長約 8 成，漲幅高居第一。近期頻頻舉辦大咖演唱會的高雄巨蛋則奪下亞軍，近五年房價上漲了 41.7%。

同時，全台第一座巨蛋場館的桃園巨蛋，近五年周邊房價漲幅也以近 3 成漲幅位居第三；即將啟用的台北大巨蛋，房價也響起漲聲，今年均價與 2018 年相比提升了 15%，名列第四。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，巨蛋場館的容留人數多，活動規模大，常讓人對周遭的居住安寧，以及散場時的交通產生疑慮；但巨蛋也具有三大利多，帶動房價向上發展。主要因大型活動場館，周邊會闢建聯外道路、大眾接駁等交通配套以利疏散，且巨蛋場館多半採綜合體育園區規劃，鄰近規劃運動中心、田徑場等設施，大幅提升休閒機能，頗吸引家庭型的購屋族群。

同時，巨蛋多半結合體育場館，和大型展會場地，吸納豐沛的展演商機，也帶動周邊商圈發展。而巨蛋挾帶的展演商機，有利吸引企業投資，竹北巨蛋就曾有企業買下冠名權，部分巨蛋園區規劃時，就融入商場開發招商引資，帶旺內需商機。

台灣房屋竹北台大直營店店長劉維鈞表示，竹北巨蛋近年價漲 8 成，是因該場館就在當前竹北發展最熱絡「縣二重劃區」。坐擁新竹縣體育園區的縣二，西臨國道 1 號竹北交流道，東接高鐵特區，就地理位置而言，可說是竹北的市中心；且縣二近年接連開設了遠百、享平方等百貨商場，成為竹北娛樂消費的核心，隨著商圈發展日盛，房價也不斷走高，近五年均價一路從 2 字頭漲破 4 字頭，預售新案更可見 6 字頭價碼，漲幅可觀。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，即將啟用的台北大巨蛋，近 5 年周邊房價漲幅 15%，在六大巨蛋中不算亮眼，主要是大巨蛋曾經歷停工，使利多蒙上不確定性，如今建設已成真，未來還有遠東百貨 (2903-TW) 開幕的前景可期的想像空間。