〈房產〉青安政策激發自用買盤 台經院看房市景氣好轉

台灣經濟研究院今 (24) 日公布 10 月營建業營業氣候測驗點為 99.27 點，較上月跌 1.92 點，為連續第 3 個月下跌，台經院說明，10 月營造業者正處新舊工程案交接時期，影響廠商個案認列所致，不過，青年安心成家方案 2.0 政策激發房市自用型買盤逐步出籠，預料未來半年，房市景氣可望略顯好轉。

台經院說明，有鑑於部分公共工程、商辦、住宅建設開發案等，陸續進入完工收尾階段，許多業者正處於新舊工程案交接時期，造成合併營收認列出現短期衰退情況，因而 10 月營造業景氣轉差。

展望未來，2024 年公共建設預算創歷史新高，有助公部門新案釋出，但台經院提醒，仍需留意部分建築材料價格恐出現谷底回升的趨勢，營造業者成本壓力增加，因此，未來半年營造業景氣先以持平看待。

不動產業方面，台經院說明，10 月六都建物買賣移轉件數月增率為 - 0.3%，表現持平，房市買氣並未出現全面性上揚，不過，隨著推案熱區如新北重劃區、台南高鐵特區等地進入交屋高峰期，加上青年安心成家方案 2.0 政策帶動首購買盤，對交易量形成支撐效果。

展望未來，台經院認為，青年安心成交方案有助推升的蛋白區低總價建案買氣，同時，商用不動產投資買賣、土地市場可望因製造業景氣獲得改善，而使自用型買盤逐步出爐，未來半年房市景氣可望略顯好轉。