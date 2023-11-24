〈房產〉追不上新高 全台屋齡30年以上中古屋申貸件數逆勢增4.3%

2023 年以來台灣的房市交易量降溫，由聯合徵信中心統計顯示，今年前三季全台新增房貸件數為 13.2 萬件，年減少了近 7000 件，減幅達 4.9%，不過，屋齡 30 年以上中古屋的申貸件數年增 4.3%，是唯一逆勢成長的購屋屋齡帶。

房仲業者指出，中古屋有入手門檻低、坪數實在的優勢，再加上「預售屋限制預約轉售」已正式上路，造成中古屋市場的購屋民眾增多跡象。同時，公設比及總價的差距因素都造成中古屋申貸數的增加。

東森房屋研究中心副理黃勝暉黃勝暉指出，今年前三季屋齡 30 年以上中古屋申貸件數逆勢成長推估原因包括，近年來新建案價格帶頭猛漲，以台北市為例，依據聯徵中心統計，今年 Q2 台北市屋齡 3 年以下新建案的平均鑑估值約為 3,218.4 萬元，而屋齡 30 年以上中古屋的平均鑑估值僅為 1,977.1 萬元，兩者之間的價格落差超過 1000 萬元，在總價差距效應下，有預算考量的購屋民眾大多都會首選價格更親民的中古屋。

同時，現在的預售屋、新成屋公設比動輒 30% 以上，而且每個月的管理費日積月累下來也是一筆不小開銷，反觀中古屋的公設比通常都非常低，甚至有一些老公寓為零公設比，購屋民眾不用花大錢買虛坪，CP 值確實相對更高。而前幾年全台房市一片火熱，預售屋市場更是淪為投資客短炒的重災區，但隨著平均地權條例修正案的正式上路，針對預售屋的投機行為已有所收斂，部分投資族群會轉而購買價格便宜、屋況較差的中古屋。

黃勝暉表示，新屋、老屋各具優勢，購屋民眾應從自身實際需求出發，選擇最適合自己的物件。不過，對於打算購買中古屋的民眾來說，屋齡較高的中古屋經常伴有漏水、壁癌、管線老化等問題，甚至還可能出現海砂屋、輻射屋，有些瑕疵可以通過實地走訪辨別，但還有部分瑕疵沒那麼容易分辨。