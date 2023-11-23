〈房產〉素地難求 北台灣老屋重建推案績升溫並以台北市爲重點

今年北台灣整體都更、危老推案量持續成長。根據市調機構統計，今 (2023) 年截至 11 月 15 日止，北台灣老屋重建（都市更新及危老重建）推案量為 2,375.8 億元，並已較去 (2022) 年全年增加 5.5%。且北台灣老屋重建推案量占比，已達整體推案量的 22.88%，較去年全年增加 5.87 個百分點，主要重點區域在台北市。

住展企研室經理成采錡表示，今年北台灣老屋重建推案量增加，一大原因是市區大面積都更案開花結果，且住宅及商辦案都有，如北市大安區指標都更案「DIAMOND TOWERS 台北之星」、中山區「國家企業廣場」以及新北三重「晴空大地」等。2024 年在指標飯店、廠辦重建案釋出到市場銷售下，北台灣老屋重建推案量有望再戰新高。

調查顯示，北台灣仍以台北市的老屋重建推案量最大，今年截至 11 月 15 日，老屋重建推案量 1,476.7 億元，雖較去年全年還少 81.38 億元，不過等到今年 12 月新案正式進場，台北市老屋重建推案量就會超過去年水準。當中大安區因迎來都更、危老大案，老屋重建推案量已逾 600 億元，居北台灣各行政區之冠。

在北台灣老屋重建推案量第二名為新北市，老屋重建推案量約 700.2 億元，已較去年全年增加 116.6 億元，年增約 20%，老屋重建推案量較大的行政區為三重及板橋，推案量都超過百億元。今年新竹市則以 148.5 億元的推案量，超車桃園市，成為北台灣老屋重建推案量第三名，建案主要位在東區、北區。至於新竹縣，在危老重建推動下，今年老屋重建推案量達 44.6 億元，且除了竹北，在湖口、新豐、新埔、芎林也都有危老案推出。

進一步觀察各縣市老屋重建推案量占比，今年截至 11 月 15 日，台北市因整體推案量被商辦案推高，老屋重建推案量占比約 48.2%，較去年全年下滑 6.18 個百分點。至於新北市，今年老屋重建推案量占比來到 20.01%，較去年增加 7.47 個百分點。占比上升最多的則是新竹市，今年老屋重建推案量占比達 34.72%，比去年全年增加 24.1 個百分點。