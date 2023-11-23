〈房產〉自住當道 10月五大銀行新承做房貸創近2年高

中央銀行今 (23) 日公布 10 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計，房貸利率較上月上揚 0.001 個百分點至 2.077%，為連 7 個月超過 2%，而新承做房貸金額則衝上 787.74 億元，月增 77.59 億元，更創 2022 年 1 月以來新高。

央行說明，五大銀行新承做房貸創近 2 年單月高點，主要是因購屋旺季到來，加上 8 月新青安貸款上路後，自住需求顯現，不過，整體房市走勢仍有待觀察。

央行認為影響房市因素還是很多，包括總體環境、升息循環等因素，而前些年建照發放增加，反映在近期的交屋潮和貸款呈現。

六都公告，10 月移轉棟數共 2.1 萬棟，年增 23% 且較上月持平，是今年以來連續第 4 個月年增率轉正成長，房仲業者解讀，房市趨勢已明顯止跌回穩，以此推估，今年全年有機會挑戰 30 萬棟。

信義房屋觀察，當前的房市雖投資需求退場，但自用穩定且購屋意願高，政策利空出盡，總統大選對於房市也無顯著干擾。

據統計，10 月台北市建物買賣移轉棟數 2259 棟，年增 17%，新北市 5955 棟，年增 55%，桃園市 3428 棟，年增 12%，台中市 3721 棟，年減 9%，台南市 2704 棟，年增 67%，高雄市 2961 棟，年增 16%。