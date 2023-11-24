〈房產〉蛋黃區預售屋銷售明顯衰退 北市大安區豪宅Q3僅成交七筆

《平均地權條例》修正在 7 月 1 日上路後，預售屋市場買氣下墜，根據市調機構統計，新制上路前後預售屋成交價量變化，預售屋銷售季衰退重災區是北市大安、文山、北投、新北板橋、台中西屯等蛋黃區等，並非供給量大的重劃區奪得，其中，台北市大安區的衰退最嚴重。

市調機構推估其中原因，在於建商搶在新制上路前大量推案，拉抬各地第二季基期，然而蛋黃區房價高昂，買方第三季追價力道薄弱。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德也指出，台北市房市高單價與高總價造成銷售速度放緩。

根據《591 實價登錄》統計，2023 年第三季全台預售屋量縮幅度最大的區域為台北市大安區，第二季因指標案「鑄慕」進場，推升整體交易量，又加上《平均地權條例》新制規定私法人購置住宅將採許可制，因此新制上路前也出現一波高價交易潮，帶動大安區 7000 萬以上高價住宅成交 26 筆，然而到第三季僅剩 7 筆，在高價住宅交易量縮下，大安區成為新制上路後，全台預售屋跌幅最深的區域。

就台中台中西屯來看，第二季因為水湳經貿園區「親家中央公園」、「雍悅一方」及七期重劃區「紀汎希」三大指標案進場，共挹注近 600 戶成交量，締造該區第二季交易量走揚，第三季在缺乏低總價產品助攻下，表現呈下跌趨勢。

新制上路前，預售屋市場出現推案爆量狀況，像是台南安南第二季有超過 20 個新建案進場，到了第三季僅剩個位數開案，新北板橋第二季則以江翠北側重劃區交易密集，包括「新濠一滙」、「新潤 RIVER ONE」、「甲山林帝景六號」，還有浮洲少見新案「馥華原真」。

而台中清水與台南安平則受惠「櫻花市鎮之櫻」與「潤隆鉑悦」兩個單一大量體建案進場，一口氣推升該區第二季成交量，顯示建商為了吸引置產族最後搶購，紛紛趕在新制上路前積極開案，造成各地區第三季預售屋市場明顯冷卻。

此外，北市上榜的還有文山、北投，兩區屬於台北市房價較親民的區域，第二季交易熱絡建案包括文山「岳泰峰華」、「象山主人」與北投「麒源 · 拓」、「夏沐時」，其中北投有別近年推案多集中在北士科重劃區，兩案分別位於房價較低的奇岩與石牌，備受首購族青睞，也拉抬第二季的銷售。

台南近年房市受到南科議題帶動，鄰近的新市與北區，第二季分別在「世界南科Ａ」、「欣府城 - 進士樓」開案下，吸引南科新貴搶先卡位，拉抬兩區第二季交易量，第三季房市則受新制上路影響，買方態度轉向保守觀望。