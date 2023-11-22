〈房產〉Q3購屋人房價及房貸雙創新高 平均房貸金額逼近千萬

依聯徵中心最新統計，2023 年第三季的台灣民眾購屋房價與房貸金額再創新高，平均購置總價約 1340 萬元，平均房貸金額達 964 萬元，逐漸往千萬元靠近，且第三季的樣本數量則是近 6 季的新高，反映市場買氣回籠；此外，與 10 年前相比，不僅房子面積縮水，還得多貸款近 260 萬元。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，若從國人新購置房屋貸款統計來看，房價似乎還是呈現高檔不墜，且第三季的購屋貸款又創下新高，對比第三季的買賣移轉棟數也開始轉為年增，市場交易狀況穩定，且房貸的樣本數也寫下六季新高，推估與新青安政策穩住剛性買盤有關係。

根據 2023 年 8-10 月新青安撥貸 1.25 萬戶，每月約 4000 餘戶，不過第三季比第二季房貸增加約 1400 戶，顯示應該有不少首購都是捨一般民間房貸，轉進新青安政策。

聯徵中心資料顯示，今年第三季購屋貸款樣本數為 4.7 萬件，平均購屋房貸金額為 964 萬元，相較 10 年前增加了 257 萬元，平均銀行鑑估房價為 1340 萬元，也較 10 年前增加近 300 萬元，雙雙創下新高，不過平均建物面積卻較 10 年前少了 2 坪多。

高房價的壓力並未消退，即使央行經歷 5 次升息，房貸利率重回 2% 世代，不過房價並未因為資金成本增加，而出現疲軟趨勢，民眾只能使用長年期房貸，並且購置小一點的住宅因應，想要購屋的首購族，則利用新青安方式幫忙降低利息負擔，而開發商在推案時，更是注意控管房屋總價，吸引市場上更多自用族群的目光。