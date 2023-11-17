〈房產〉挾低總價優勢躍流 中壢區25坪以下小宅年漲幅逾1成

中壢是桃園發展較早期的區域，由實價登錄揭露，近一年中壢以總坪數 25 坪以下的小宅產品平均房價漲幅為 11.1%，總坪數在 25-50 坪的物件，漲幅爲 1.2% 但總坪數 50 坪以上的大坪數住宅，出現了價格達 5.3% 的小幅下修。也顯示在房價走高之下，低總價的小宅爲市場的交易主流。

在地房仲指出，目前中壢的買盤以自住客群居多，25 坪以下的小坪數住宅總價親民、易入手，是大多數小資族、首購族的首選，其房市交易量能自然持續升溫。

東森房屋中壢中美加盟店店東廖壽業指出，過去幾年受到通膨、營建成本上漲、中美貿易戰、台商回流等外部因素影響，目前中壢中古屋的房價都已經站上了 2 字頭，新建案普遍可以達到 3-4 字頭的行情，與前幾年相比確實漲勢驚人。雖然今年追價力道減弱，但賣方又普遍對後市發展很有信心，不肯輕易降價求售，買賣雙方難以達成共識。反觀小宅產品憑藉低總價、易入手的優勢，對剛需買盤來說仍有誘因，價格自然節節攀高。

廖壽業表示，目前中壢以購買總價落在 500-800 萬元的 25 坪以下兩房中古住宅詢問度最高，這類小坪數住宅屬於「投資、自住兩相宜」的產品，除了買來自住之外，由於中壢周邊產業聚落，居住需求旺盛，出租住宅的投資回報率一般都能達到 2.5%-3% 左右，也吸引了很多長線投資的置產族進場布局。

目前中壢站前 SOGO 百貨生活圈和中原大學生活圈是中壢地區住宅交易較為熱絡的兩個區塊，以上兩區生活機能已經相當成熟，而且還有源源不斷的就業、就學人口湧入，使得區域房市擁有較強的支撐力。

東森房屋研究中心副理黃勝暉指出，最近幾年在桃園機場捷運、危老都更、鐵路地下化等建設利多的加持下，中壢的房市能見度大幅提升，尤其近期又有「新青安 2.0」為房市注入量能，從長線來看，中壢房價繼續穩健提升的機會很大。