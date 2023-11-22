〈房產〉法人捧3.2億元現金買豪宅 平均地權條例修正以來罕見

由實價登錄揭露，台北市大直指標豪宅「西華富邦」33 樓高樓層戶，共 188.73 坪，總價 3.2 億元、單價 212.8 萬元，在今年 10 月登錄，而買方是由法人以無貸款方式買下，也成為今年下半年平均地權條例修正實施以來，罕見的由法人購買的知名豪宅交易，市場專家則研判爲先前已簽約成交個案。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，《平均地權條例》修正案在 7 月 1 日上路，私法人買受住宅須經許可項目有六種，除了合建、實施或參與都更危老，衛生福利機構場所或合作社購買供社員共同使用，一般法人可購買宿舍使用，但不可超過員工人數，或同一使用執照內五戶以上，規模出租經營使用。

由於高價豪宅不太容易符合以上條件，除非該豪宅申請為高階主管宿舍使用，不過機會不大，不排除該筆交易是在修法上路前就簽約成交，但較晚過戶，才能以法人身分順利交易過戶。

受到平均地權條例影響，台北豪宅交易有降溫趨勢，統計台北 30 層樓以上的五大摩天豪宅，「和平大苑」和「華固天鑄」都未見交易，今年「西華富邦」共兩筆交易；「One Park Taipei 元利信義聯勤」，今年 6 月高樓層兩戶，分別由兩家僑外資公司買下，每坪單價 277 萬元，也是今年目前為止單價最高的豪宅交易；信義計畫區豪宅「琢白」，中高樓層戶成交總價約 5.56 億元、單價 211 萬元，這幾棟摩天豪宅中高樓層戶，幾乎都穩站坪價 200 萬元俱樂部的門檻。

第一建經研究中心副理張菱育分析，近期眾所注目的新豪宅有「Diamond Towers 台北之星」，總樓高也達 30、31 層，住宅開價 230-290 萬元，甚至頂樓戶還有機會挑戰每坪 300 萬元的彭淮南防線，超高摩天豪宅需要一定的大面積基地，但台北市精華地段土地稀缺、都更時間冗長，開發摩天大樓相對其他縣市更為困難，因此豪客不惜大手筆買進，投資作為抗跌保值的產品，甚至還有收藏價值。