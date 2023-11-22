〈房產〉台北預售屋單價逾四成站上百萬元 新北5、6字頭成主流

房仲業者根據實價登錄資料，盤點近一年來七都的預售屋單價帶顯示，台北單價百萬以上已成主流，占全市總量的 43.9%，購屋負擔越來越重。而新北單價 5 字頭占總量的 31.8% 最多，而新竹 6 字頭以上占比也接近 20%，最為驚人。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，全球貨幣緊縮、升息的狀況下，近兩年房市交易略顯降溫，但通膨攀高，帶動原物料、工資走揚，營建成本大幅增加，讓房價居高不下。近一年來，台北市預售屋單價百萬以上占比已超越 4 成，想擁有台北市門牌預售屋的購屋族群，單價百萬恐怕已成基本門檻，8 字頭以上的占比甚至突破 8 成，若想在台北市買到 6 字頭以下的預售屋，選擇已經不多。

陳金萍說明，觀察近一年台北市單價百萬以上的預售屋交易中，獨缺萬華區和文山區，其餘十個行政區都有不少百萬以上的建案，因此想在台北市撿便宜，可往這兩區去選擇。而台北市預售單價破百萬早已不足為奇，甚至有些豪宅建案已經突破 200 萬大關，最多的落在大安區，交易量有 21 筆。大安區不但交通路網便利且生活機能性十足，還有大安森林公園、熱門商圈和不少的明星學區都聚集於此，因此受到眾多購屋族群的青睞。

至於新北市部分，近一年新北市預售屋的交易，發現 5、6 字頭的占比近 6 成， 2、3 字頭占比已不及兩成，且低單價的預售屋大多位在淡水、八里、金山等蛋白區域。若想在新北市買到具備交通和生活機能優勢的區域，預算恐怕得拉到單價 5 字頭以上，才較有機會購入。

陳金萍表示，新竹縣市主力單價帶落在 3、4 字頭，占比合計達 56.7%，受惠於竹科帶來的工作機會多，因此吸引眾多人口遷往當地居住，且購屋族群大多是高收入所得的科技新貴和工程師，房價負擔能力佳，單價也被推升至 3、4 字頭為主流。加上新竹縣市腹地受限，新增供給不多，供不應求的狀況下，在精華地段如新竹市東區、新竹縣竹北區等地的預售案單價續創高，6 字頭以上的占比將近 2 成，甚至不乏 7 字頭的預售屋交易紀錄，是七都中除雙北和台中外，第四個出現 7 字頭預售建案的縣市。

至於台中市的預售房價帶，則呈現分布相對均勻的狀況。陳金萍指出，台中因中部科學工業園區、台中工業區以及台中精密機械園區三大工業園區提供大量就業機會，再加上捷運與快速道路的開通，南來北往相當便利，房市剛性需求強勁，不論是豪宅聚落的七期重劃區，抑或是海線的台中港特區，房市多點開花、產品多元，交易穩定。因此，台中市的預售屋單價帶從 2 字頭一路到 6 字頭以上，占比都超過 1 成，價格帶分布相對均勻。

近一年來雙北以外的五大都會區預售屋交易中，3 字頭是各都會區主流的單價帶，其中又以桃園、台南和高雄最為明顯，2、3 字頭占比超過 7 成。陳金萍分析，桃園市長期房市的剛性需求強勁，再加上近幾年雙北地區房價對許多購屋族群已不堪負荷，於是選擇往桃園一帶購屋。也因青埔特區、林口 A7 重劃區等 5 大新興重劃區的開發及重大建設發展成熟之下，預售屋單價從 1、2 字頭到現在已站穩 2、3 字頭，交易量也突飛猛進，甚至超車長年居冠的新北市，成為七都之冠。

過去房價較低的台南，因南科發展帶動房市蓬勃，讓當地房價水漲船高，整體房市已站穩 3 字頭。過去房價也相對便宜的高雄，近年來產業重心轉向生技醫材、航太產業，也積極發展電動車與半導體相關產業，加上楠梓產業園區台積電設廠投資、橋頭科學園區開發等利多，帶動當地居住需求而推升房價，目前預售屋單價也站穩 2、3 字頭。