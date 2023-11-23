融創中國最大靴子落地 更大難題待解

融創中國 (01918-HK) 在周一（20 日）晚間發布公告，表示已滿足境外債務重整各項條件，成為首家完成境內外債務重整所有流程的大型建商，加上 1 月初人民幣 160 億元境內債整體展期成功，融創整體化解約人民幣 900 億元的債務風險。

據不完全統計，自 2021 年下半年以來，中國已經有超過 50 家上市建商啟動債務重整。然而，像融創這樣順利債務重整的建商寥寥可數，投資人也普遍認為融創是最積極、最努力自救的建商。

隨著最大一隻靴子落地，融創約百億美元債的風險暫時解除，但燃眉之急退去，並不意味著融創就能高枕無憂，創辦人孫宏斌仍需面對比融資更大的難題。

《財富中文網》指出，房地產市場的寒氣仍在加深。2022 年，全國房地產銷售規模出現歷史最大跌幅，由「雙 18」跌至「雙 13」——即從銷售面積 18 億平方公尺、銷售額人民幣 18 兆元降至 13 億平方公尺、13 兆元左右。

儘管政府不斷推出刺激政策，但國家統計局近日發布的數據顯示，今年 1-10 月新屋銷售面積 9.2579 億平方公尺，年降 7.8%，銷售額人民幣 9.7161 兆元，下滑 4.9%。

財報顯示，融創今年上半年虧損人民幣 153 億元，虧損額較去年同期減少約 18.1%。2022 年，融創虧損 276.7 億元。

從合約銷售額來看，今年前 10 個月僅 757.8 億元，較去年同期銳減 50.49%。去年全年達到 1,693.3 億元，2021 年更高達 5,973.6 億元。

在債台高築、銷售遇冷、連年虧損的狀況下，融創的處境仍然很不樂觀。無論是化債或是降槓桿，融創想要真正走出困境，還得看銷售端。

然而，銷售端更關乎於經濟和勞工收入改善——某種程度上而言，孫宏斌面臨的難題，其實也是中國經濟面臨的問題。