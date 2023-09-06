兩日累漲60%！融創中國重回港股通

上海證券交易所最新公布的《關於滬港通下港股通標的調整的通知》顯示，融創中國 (01918-HK) 回歸滬港通下港股通標的股票名單，周二（5 日）起生效，激勵融創中國股價兩個交易日飆漲逾 60%。

融創中國股價周二收盤暴漲 25.4% 報 1.58 港元，市值 86.09 億港元，股價兩日累計狂漲逾 60%。

在本次港股通標的名單調整中，上交所加入 22 檔股票，刪除 27 檔股票，融創中國是被納入的唯一一家建商。

一位市場專家表示，融創中國符合恒生綜合指數成分股的納入條件，且調整考察日前 12 個月內的平均月末市值未低於 50 億港元，滿足納入「港股通」標的股票名單的必要條件。這也意味著，融創不僅將獲得南下資金的流動性加持，而且有助於吸引更多投資人關注，提升股票的交易活躍度和流動性。

值得注意的是，融創中國股價大漲，還與另一個消息有關。融創中國在周一下午表示，北京項目「融創壹號院」熱銷，每套房人民幣 3,000 萬元起，總認購金額達到 56.2 億元，帶動當天融創中國股價收盤驟漲 34%。

自 8 月以來，中國多部門頻頻釋出支持房地產平穩健康發展的信號，包括降低貸款利率、降低首付比率，北京、上海、廣州、深圳等一線大城也全面實施「認房不認貸」政策，均有助於提振市場活躍度。