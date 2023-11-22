〈美股早盤〉美債殖利率下滑 主要指數開高

美股周三 (22 日) 主要指數開高，市場押注聯準會 (Fed) 升息周期已經接近尾聲，美債殖利率走低，同時交易員評估最新一批經濟數據。

截稿前，道瓊工業指數漲逾近 170 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數漲逾 130 點或近 1%，標普 500 指數漲近 0.6%，費城半導體指數漲近 1.5%。

美國上周初領失業金在先前連續幾周上升後有所下降，就業市場降溫情況略有緩解。另外 10 月耐久財訂單訂單月率初值降幅遠超預期，主因是商用飛機訂單減少，對商用設備需求減弱。

美股本月有望反彈，因投資人押注 Fed 終於結束升息。日前公布的會議紀錄顯示，決策者一至認同一項政策，即在未來的利率變動中「謹慎行事」，並將任何緊縮舉措都建立在實現通膨目標的基礎上。

能源方面，舉足輕重的石油輸出國組織及其盟友 (OPEC+) 的會議將從 11 月 25 日至 26 日重新安排到 11 月 30 日，導致原油價格每桶下跌超過 3 美元至每桶 75 美元以下。宣布這項消息的 OPEC 秘書處並未透露延後的原因。

截至台北時間周三（22 日）22 時許：

焦點個股：

惠普 (HPQ-US) 早盤上漲 3.75%，至每股 28.91 美元

惠普上季營收和本季獲利預測都不如市場預期，顯示個人電腦 (PC) 市場復甦緩慢。財報顯示，該公司上季營收年減 6.5% 至 138 億美元、對企業的電腦銷售額年減 11% 至 62.1 億美元，低於市場預期。另外稀釋後後每股獲利報 0.97 美元、Non-GAAP 下稀釋後每股獲利報 0.90 美元。

輝達 (NVDA-US) 早盤下跌 0.38%，至每股 497.53 美元

輝達上季財報、本季財測輕鬆優於華爾街預期，不過受美國出口管制干擾影響，預估本季在中國銷售額將大幅下滑，倘若未來限制再收緊，業績恐進一步惡化。具體來看，輝達上季營收年增 206% 至 181.2 億美元，遠高分析師預期的 161.8 億美元、經調整後每股獲利年增 593% 至 4.02 美元，也高於分析師預估的 3.37 美元。

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤上漲 2.54%，至每股 147.55 美元

知情人士透露，亞馬遜創始人兼執行董事長貝佐斯 (Jeff Bezos) 周二 將積極出售更多亞馬遜股票，此回可能會出售多達 800 萬至 1,000 萬股，價值相當於 10 億美元以上。財務文件顯示，貝佐斯上周出售價值約 2.4 億美元的亞馬遜股票，且該筆交易被標記為非營利組織捐款，但目前尚不清楚貝佐斯的捐贈對象，貝佐斯的代表也沒有立即回應置評請求。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 20.9 萬，預期 22.5 萬，修正後前值 23.3 萬

美國上周續領失業金人數報 184 萬，預期 187.5 萬，修正後前值 186.2 萬

美國 11 月密大消費者信心指數終值預期 60.6，前值 60.4

華爾街分析：

Yardeni Research 的創始人認為，美股還有更多的上行空間。這位資深市場觀察家全年都對美股持樂觀態度，他認為 Fed 升息將抑制通膨，而不會引發扼殺就業的衰退，即所謂的「軟著陸」。今年初，當許多大行擔心聯邦基金利率上升對企業盈利的潛在影響時，他甚至給標普 500 指數設定了 4,600 點的年終目標價，而當時華爾街對美股的平均目標價僅為 4,050 點。他如今表示，就連 4,600 點的目標也可能過於保守。

加拿大皇家銀行資本市場分析師 Lori Calvasina 表示，在積極情緒和估值彈性的推動下，標普 500 指數明年將升至創紀錄新高。