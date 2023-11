印度CG Power進軍半導體產業 母公司Murugappa市值大增30億美元

印度 Murugappa 集團旗下子公司 CG Power and Industrial Solutions 周三 (22 日) 宣布進軍半導體產業。消息傳出後,CG Power 在印度的股價當日大漲近 20%,創歷史新高,母公司 Murugappa 集團市值大增 30 億美元。

據了解,CG Power 是印度的一家跨國公司,總部位於孟買,從事發電、輸電、配電和鐵路運輸相關產品的設計、製造與銷售。自 2020 年以來一直隸屬於 Murugappa 集團,該集團是從 Avantha 集團收購 CG Power。另外,CG Power 在其消費品業務分拆後於 2016 年進行重組。

消息不但激勵 CG Power 股價上衝,同時還帶旺 Murugappa 集團另外兩家公司股價也出現類似漲幅。此前 CG Power 曾表示,計劃在五年內向一家半導體代工廠和封測廠投資 7.91 億美元。

分析指出,印度正雄心勃勃地打造一個強大的科技製造業,該行業已吸引蘋果 (AAPL-US) 供應商的投資。上述的消息還將替投資人提供一個機會,押注今年全球股票價值增加數兆美元的行業,但在美國 3.7 兆美元的股市中卻基本不見蹤影。

孟買 WealthMills Securities 策略師 Kranthi Bathini 表示:「Murugappa 集團有能力進軍這一業務,這是一項高度複雜的業務,需要與全球參與者進行技術合作。不過,合資企業是資本密集型企業,投資回收期較長。」

印度其他集團公司如 Tube Investments of India Ltd. 和 Shanthi Gears Ltd.,股價均上漲 20%,Carborundum Universal Ltd. 漲幅高達 9%。

根據 Murugappa 集團聲明,CG Power 計劃通過補貼、債務和合作夥伴的股權出資來替這項投資提供資金。Murugappa 集團於 1900 年代在緬甸的銀行市場起步,目前經營 29 項業務,在 40 個國家開展業務。