歷史軌跡從不騙人 感恩節總是有利股市

美國本周迎來感恩節周，也為那些忙著在投資組合之間關注獲利機率的投資人帶來季節性財富。

根據歷史，感恩節當周的周一至周三往往是歷史最佳漲幅。

根據數據和計算，自 1961 年以來，標普 500 指數當周四分之三的時間都以上揚收盤，平均漲幅和中位數漲幅為 0.3%。整整一周標普 500 指數三分之二的時間都是上漲的，這讓投資者獲得 0.75% 的中位數漲幅。

在全球金融危機期間，2008 年是感恩節周表現最好的一年： 標普 500 指數上漲 12.0%；表現最糟的一年是 3 年後的 2011 年，下跌了 4.7%。

《股票交易員年鑑》主編赫希 (Jeff Hirsch) 在 1987 年首次注意到感恩節的季節性走勢。從那時起，本周走勢就變得沒漲那麼多了，尤其是在周三和周五。這是因為在 1987 年之前的 35 年中，有 34 年這兩個交易日都是上揚。

話雖如此，如果投資人自 1961 年起在感恩節前的周五買入標普 500 指數，並在感恩節後的周五賣出，那麼截至去年，標普 500 指數股價將上漲 42%，複合年增率為 6.2%。

這可能不會比持續投資好，但一年只投資幾天也不錯。

就產業而言，能源股表現最好。自 1999 年以來，中位數漲幅為 1.5%，上揚機率達 74%。緊隨其後的是材料、科技、非必需消費品和通訊服務業，這些產業都讓投資人取得 1.0% 以上的中位數漲幅。

隨著時間過去，金融股表現最差，僅上漲 0.2%，上揚機率為 57%。公用事業、醫療保健、房地產和工業緊隨其後，僅取得小幅成長。就假期周期間的行業表現而言，朱門酒肉臭，路有凍死骨。

但看漲的季節性並沒有在本周結束，赫希點出一些持續到新的一年的模式。

他寫道：「11 月至 1 月是一年中最佳的連續 3 個月。」並補充指出，「然後是小型股表現優於大型股的 1 月效應，這種效應從 12 月中旬開始。」

最後，著名的「聖誕行情」為假日季畫上句點，開啟新的一年。這個名詞是赫希的父親葉爾於 1972 年首次發現並發布。

Option Strategist 創始人麥克米蘭 (Larry McMillan) 提出一個更好的主意：將所有這些季節性交易結合起來進行跨季節性交易；投資人可以在感恩節前的周二買入並持有到新年的第二個交易日。

自 1950 年以來，標普 500 指數在這段大約 6 周的時間內上漲近 80%，平均漲幅為 2.57%。