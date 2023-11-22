石油經紀商指出悲觀油市展望 OPEC+可能須進一步減產

全球石油市場展望似乎黯淡無光，據外媒周二 (22 日) 報導，石油經紀商 Onyx 資本集團 (Onyx Capital Group) 本周在石油輸出國 (OPEC) 經濟委員會 (Economic Commission Board) 的交易商簡報會議上描繪出悲觀前景。另外，美國避險基金經理人同日表示，石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 本周需進一步宣布減產，抵銷美國和其他地區出乎意料的強勁供應成長。

Onyx 在會議上展示的簡報顯示，在今年大部分時間內，市場情緒一直是碎片化的，但有證據表明，隨時間接近今年尾聲，近期整體情緒已經轉向看空。

另外簡報還指出，自本季 (第四季) 開始以來，布蘭特原油期貨經歷兩次大幅拋售，第一次是在 9 月 27 日至 10 月 2 日，主因是受美國汽油市場疲軟和金融投機者的推動。

第二次拋售則發生在 11 月，當時石油市場普遍情緒介在中性至看空，石油生產商和航空公司等商業餐與者和金融投機者一同認為前景疲弱。

Onyx 在簡報中提到，第二輪的激進拋售舉措與潛在的原油和成品油市前景趨弱有關。不過該經紀商補充說，石油市場的遠期曲線表明，市場預估明年重質原油供應可能會恢復、庫存開始重建。

OPEC 經濟委員會雖然沒有決策權，但其研究成果對最終決定生產政策的部長們很重要，該委員會在 OPEC 中也被視為「智囊團」，每年在 OPEC 部長級會議之前會召開兩次會議，審視市場狀況與經濟發展。

OPEC + 部長級會議將於本周日 (26 日) 舉行，外界預估可能會討論減產政策好支撐不斷下跌的油價，自本季 (第四季) 初以來，國際油價已跌逾 13%。

美國等地區石油供應激增 油價難支撐

另一方面，美國避險基金經理人 Pierre Andurand 指出，OPEC + 可能會本周末宣布進一步減產支撐油價，抵消美國和其他地區出乎意料的強勁供應成長。

Andurand 受訪時說，OPEC + 可能會敦促其他成員國加入近期的減產行動，而且倘若其他國家不進一步減產，沙烏地阿拉伯或許會取消其單方面的每日 100 萬桶生產限制。換言之，如果 OPEC + 不協助減產，沙國可能會透過恢復供應與壓低價格來進行報復。

不過，他認為 OPEC + 成員國達成共識有一定難度。近年來由於投資不足與政治危機，大多數 OPEC + 成員國的產能都在下降，因此透過進一步減產來減少供應限制重要出口收入的空間很小。

Andurand 也看淡明年展望，他已將今年早些時候對油價將飆升至每桶 140 美元的預期下調，因為目前原油市場「非常平衡」。

此外，Andurand 表示，自己對今年美國石油產量的擴張以及一些 OPEC + 成員國的供應彈性感到非常驚訝。儘管大家擔心宏觀經濟展望非常疲弱，但需求成長非常強勁，同時供應就成為一個關鍵問題，目前來看比預期的要大得多。

他指出，美國今年石油日產量比最初預期增加約 70 萬至 80 萬桶，而且隨著美國鬆綁對制裁的執行，伊朗的供應已經恢復、俄羅斯的出口也保持穩定，因此 OPEC + 本周可能會公布新的措施來支撐油價。

截稿前，明年 1 月到期的西德州原油期貨下跌 3.14%，至每桶 75.33 美元；明年 1 月到期的布蘭特原油期貨下跌 3.0%，至每桶 79.98 美元。