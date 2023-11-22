Fed會議紀錄對進一步升息審慎 警告雙向風險

根據周二 (21 日) 公布的上次會議紀錄，美國聯準會 (Fed) 決策官員團結展現對未來利率決策必須「審慎前進」的策略，強調將依據通膨目標取得的進展，作為是否進一步升息的基準。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 在 10 月 31 日至 11 月 1 日再度宣布不升息，內容顯示，官員有意維持現行高利率至少到今年年底。會議紀錄中說：「貨幣政策需要保持『限制性』，直到數據顯示通膨令人信服地回到央行 2% 的目標。」

不過會議紀錄也指出：「所有與會者一致同意，FOMC 的立場是審慎推進政策，每一次開會的決策，都會繼續依據未來資料的整體性判斷。」

自從 11 月會議結束以來，沒有任何官員強烈支持在 12 月 12-13 日的會議上升息。即便如此，仍有好幾位官員表示，現在改變升息比降息更可能發生的觀點還太早，代表對短期內降息的興趣不高。

利率期貨市場投資人預期，Fed 將在 12 月開會時按兵不動，並保持現有利率水準一直到 2024 年第 1 季。此外，5 月有接近 60% 的機率會開始降息。

BMO 資本市場策略師 Ian Lyngen 說，上次會議紀錄整體而言呈現審慎鷹派的立場，最明顯的線索就是保留「高利率仍將保持在限制性水準一段時間」的說詞。

會議紀錄顯示，官員正與相互矛盾的經濟數據奮戰，認為經濟面臨的雙向風險升高，一方面擔憂升息過猛會讓經濟步入衰退，但另一方面又認為，緊縮不夠，又可能無法讓通膨及時回到 2% 目標。

美國第 3 季經濟驚人成長 4.9%，創近兩年來最快，但金融市場已提高家庭、企業和政府取得融資的成本，這對經濟和就業成長加諸的壓力，可能超過讓通膨回到 2% 目標所需的力道。

Fed 主席鮑爾本月上旬在國際貨幣基金 (IMF) 的講座中說：「通膨帶來了一些假象。我們會繼續謹慎行動，但要能因應以下兩種風險，一個是避免被好幾個月的良好數據誤導，另一個則是要避免過度緊縮。」

鮑爾在上次會議中，達成連續第 11 次無人反對的紀錄，而他任內歷次會議的平均反對人數，也比前四任低。