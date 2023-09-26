福特宣布暫停耗資35億美元密西根州電池廠興建

福特汽車 (F-US) 週一 (25 日) 表示，已經暫停美國密西根州一座耗資 35 億美元電池工廠的建設，直到有信心能以有競爭力的方式生產產品。

福特汽車發言人 TR Reid 表示，該公司正在暫停密西根州馬歇爾市的電池工廠建設，直到該公司有信心能以有競爭力地方式運營該工廠為止。

目前尚不清楚工廠建設喊停，是否與美國聯合汽車工會 (UAW) 罷工有關。UAW 與三家車商談判的僵局加劇外界擔憂，即長期的罷工行動可能會擾亂生產、波及供應鏈並削弱美國經濟成長。分析師預估，倘若罷工規模擴大，範圍也將包含福特生產高利潤皮卡車的工廠。

福特汽車執行長 Jim Farley 曾表示，UAW 出的將薪資提高 40%、縮短工作時數和增加養老金福利的提議，可能會導致該公司破產。公司並不希望看見罷工，期望能夠透過達成協議來創造歷史，而不是走向歷史性的罷工。

Farley 說道，福特所提出的在合約期限內加薪 20% 的方案，已經是公司成立 80 年來所提出最豐厚的薪資方案，若是一定要滿足工會全部要求，公司恐怕會面臨困境。

不過，通用汽車公司和 Stellantis 連續 4 年獲利創下紀錄，福特汽車的獲利也表現強勁。UAW 堅稱，3 大車廠有能力滿足高達 40% 的加薪要求，並指出執行長薪酬方案不斷上漲，以及獎勵股東的數十億美元的股票回購。