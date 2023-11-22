〈財報〉Nordstrom Q3銷售大減 年底購物季在即 零售業需求卻見疲

美國時尚高檔百貨公司 Nordstrom (JWN-US) 周二 (21 日) 公布的第三季銷售年減近 7%，呼應了其他零售商需求轉疲、消費者預算緊繃的說法。

然而，Nordstrom 仍重申全年營收年減 4% 至 6% 的前景，其中包含零售銷售額和信用卡營收，但縮減調整後每股獲利 (EPS) 預測為 1.9 美元至 2.10 美元區間，不含關閉加拿大商店和線上業務以及任何潛在執行庫藏股的影響。

Q3 (10/28 止) 財報關鍵數據 vs. 分析師預期 (LSEG 調查共識)

調整後 EPS：25 美分 vs. 13 美分

營收：年減近 7% 至 33.2 億美元 vs. 34 億美元

純益：6700 萬美元或每股 41 美分

Nordstrom 去年同期認列虧損 2000 萬美元或每股 13 美元，係因有與供應鏈技術和相關資產的減損費用。

Nordstrom 在經歷連續 3 年銷售處於或低於新冠疫情前的水準，目前正尋求成長，因此開設更多 Nordstrom Rack 折扣店，且對店中商品大翻修以凸顯暢銷品牌。

然而，在消費者對非必需品 (如服裝) 需求下降的環境下，Nordstrom 的努力變得更加艱難。

其他零售也公布了業績走疲的訊息，且對今年年底購物季持謹慎態度。零售業周二疲弱的財報拖累股價表現，百思買 (BBY-US) 和 Lowe’s (LOW-US) 均下修第四財季營收預期；American Eagle Outfitters (AEO-US) 和 Abercrombie & Fitch (ANF-US) 對購物季的預期也令投資者失望，前者周二股價挫逾 15%。

Nordstrom 的季度業績也反映了這一點。第三季營收自去年同期的 35.5 億美元下降至 33.2 億美元。同名品牌的淨銷售額下降 9.4%，其折扣品牌 Nordstrom Rack 的淨銷售額下降 1.8%。

執行長 Erik Nordstrom 在財報電話會議上表示，儘管公司的平均訂單金額上升，但客流量卻持續疲軟。目前該公司嘗試對美容產品購物者提供額外獎勵，以及向更多市場提供免費兩日送達服務，來吸引更多的商店和網站訪問量。

網購營收年減 11.3%，係因該公司取消 Nordstrom Rack 網購訂單實體店交貨的作法。第三季網購金額約佔 Nordstrom 總銷售額的三分之一。

財務長 Cathy Smith 表示，Nordstrom 正努力推動更高的銷售、提高獲利能力和管理膨脹的成本，但經濟背景複雜，「消費者態度仍謹慎，通膨變化、利率上升以及學貸重啟償還，這些將影響購物假期季消費者的可自由支配支出。」

Nordstrom 周二股價下跌 1.78%，收每股 14.90 美元，該股今年迄今已下跌 7.68%。