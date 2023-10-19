NHTSA要求提高燃油效率 福特苦喊：未達標恐罰10億美元

美國第二大車廠福特汽車 (F-US) 周三 (18 日) 表示，美政府「一路調升汽車燃油經濟性標準至 2032 年」的提案恐嚴重衝擊公司經濟狀況。

福特的評論代表汽車產業對美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA)7 月提案的最新批評。該提案旨在 2027 年至 2032 年間提升乘用車燃油效率，要求房車燃油效率每年提升 2%，而皮卡車和運動休旅車 (SUV) 每年提高 4%。

為應對氣候變遷，美政府力求減少碳排、減少燃料使用量，NHTSA 因此提案要求車廠整體車隊平均燃油效率達到每加侖 58 英里 (93 公里)，NHTSA 預定明年初定案。

福特在擬議法規的公眾評議期間向 NHTSA 提交文件，援引其估計，根據《企業平均燃油經濟性 (CAFE)》的變動，福特到 2032 年將面臨 10 億美元的民事罰款。

福特談及估計的民事處罰時表示，該金額本就龐大到令人震驚，恐對福特帶來巨大經濟困難，且認為 NHTSA 的提議不可行，該提案也並未為所有汽車製造商提供公平的競爭環境。

福特表示：「在 CAFE 計畫中，我們看到前所未有的民事罰款巨大風險。 」

福特呼籲，NHTSA 應將對 SUV 和卡車燃油效率的提升幅度減半，這呼應美國汽車政策委員會 (AAPC) 周一的立場。AAPC 代表底特律三大車商——福特、通用汽車 (GM-US) 和 Stellantis (STLA-US)。

有別於傳統燃油動力車商的立場，電動車霸主特斯拉 (TSLA-US) 周二促 NHTSA 最終採用更嚴格的燃油經濟性標準，要求房車燃油效率每年提升 6%，而卡車和 SUV 提升幅度更高達 8%。

特斯拉向其他車商出售碳排積分，以利車商滿足政府的碳排要求，更嚴格的 CAFE 計畫將迫使車商購買更多積分，以滿足政府更高的要求。

美國各車商先前表示，依據 NHTSA 的預測，通用恐遭罰 65 億美元、Stellantis 30 億美元和福特 10 億美元，產業整體為此遭罰 137 億美元。

根據路透 6 月報導，Stellantis 和通用汽車總共支付 3.63 億美元的 CAFE 罰款，但福特則從未支付過 CAFE 罰款。