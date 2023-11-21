微軟延攬阿特曼後股價創新高 成OpenAI動盪下的大贏家

OpenAI 董事會上周突然解除共同創辦人阿特曼 (Sam Altman) 的執行長職務、並引發另一名創辦人布羅克曼 (Greg Brockman) 請辭後，微軟 (MSFT-US) 順勢把兩人挖角過來帶領 AI 團隊，加上 OpenAI 幾乎全體員工也威脅，若董事會不自請下台將追隨阿特曼腳步，最新發展使微軟儼然成為 OpenAI 內部動盪的大贏家，周一 (20 日) 股價登上新高。

阿特曼被解職的消息上周五傳出時，身為 OpenAI 大金主的微軟股價曾下挫 1.7%，但在周一收復失土，終場上漲 2.1% 至每股 377.44 美元，創歷史新高。

分析師表示，阿特曼在微軟的新職務對這家 Windows 軟體巨擘有利，而且阿特曼遭開除的消息，也沒有影響到 OpenAI 和微軟的關係。

微軟不但重金投資 OpenAI 超過 100 億美元，Copilot AI 助理使用的大部分技術也都來自 OpenAI。

此外，Wired 報導，OpenAI 約 500 名員工威脅，除非董事會自請下台，並讓阿特曼回鍋擔任執行長，否則將加入微軟。

Evercore ISI 分析師 Kirk Materne 表示，這是微軟「明顯的勝利」，而且有助於緩解近期因 OpenAI 可能遭遇的不確定性。

Materne 說：「雖然 OpenAI 的人才出走情況還值得觀察，但我們認為，微軟在阿特曼和團隊加入後，基本面風險已經大致受到控制。」

D.A. Davidson 資深軟體分析師 Gil Luria 說：「微軟聘來阿特曼和布羅克曼，把危機化為轉機。假設他們能請來 OpenAI 團隊更多人才，將能掌握人工智慧 (AI) 發展道路的關鍵。」

微軟聘用阿特曼的消息，打消了他回鍋傳言成真的可能性。OpenAI 已指派由亞馬遜 Twitch 串流服務前執行長希爾 (Emmett Shear) 擔任執行長，讓技術長 Mira Murai 不必兼任臨時執行長。

分析師說，OpenAI 人才出走是意料中的事，員工可能擔心公司治理問題，加上公司先前以 860 億美元估值售股事宜若受影響，員工分紅可能遭波及。

而對阿特曼的團隊來說，微軟是全美第二大雲端業者，正在擴張資料中心產能的階段，加入該團隊將獲得 AI 發展必要的運算能力。

SemiAnalysis 說：「如果該團隊繼續走新創路線，將要花費大量時間開發 GPT-4，但如果加入微軟，他們將可取得大多數未來產品所需的大部分 IP 位址。」

科技股最近幾周隨著美國通膨減緩、聯準會 (Fed) 接近升息循環終點上漲，激勵蘋果 (AAPL-US) 和微軟的市值進一步往 3 兆美元整數關卡挺進。包含兩者在內的七大科技股 (magnificent seven) 成員周一都上漲，輝達 (NV-US) 在公布財報前改寫歷史新高。