順勢挖角 微軟：阿特曼及其同事將加入公司 領導新AI團隊

在推動阿特曼 (Sam Altman) 回歸 OpenAI 失敗後，微軟 (MSFT-US) 執行長 Satya Nadella 在 X 平台上發文宣布，被逼離開的 Altman 和 Greg Brockman，將與其同事加入微軟，領導一個新的先進 AI 研究團隊，公司將提供他們所需的資源。

Nadella 發文稱：「我們非常高興地分享這樣的消息：Sam Altman 和 Greg Brockman 以及其同事將加入微軟，領導一個新的先進人工智慧研究團隊。」 「我們期待迅速採取行動，為他們提供成功所需的資源。」

Nadella 在貼文中還表示，該公司仍然致力於與 OpenAI 的合作夥伴關係，並期待「了解 Emmett Shear 和 OAI 的新領導團隊並與他們合作」。

Altman 在社交平台 X 轉發 Nadella 的推文，表示「任務繼續 (the mission continues)」。

由 OpenAI 首席科學家 Ilya Sutskever 領導的董事們，上周解除了阿特曼執行長和董事的職務。 董事會表示，阿特曼「與董事會的溝通並不一貫坦誠」。

阿特曼帶頭努力將 OpenAI 從非營利組織轉變為商業上可行的企業，他與董事會成員發生了衝突，他們擔心他的行動太快，而沒有充分考慮到一項技術的安全影響，如果不加以控制，可能會創造能夠傷害公眾。