OpenAI執行長：正尋求從微軟取得更多資金支持

OpenAI 執行長 Sam Altman 表示，他的公司正在尋求微軟公司 (MSFT-US) 進一步資金支持，來開發通用人工智慧 (AGI)。

Altman 在接受英國《金融時報》採訪時表示，希望 OpenAI 能夠「隨著時間的推移」，從這家科技巨頭那裡籌集到更多資金，並且「我們都能從彼此的成功中賺錢，每個人都很高興」。

雖然 Altman 表示 OpenAI 今年的收入成長不錯，但他補充說， AGI 「還有很長的路要走」，而且「培訓費用非常巨大」。他表示，該公司還在開發下一版的人工智慧模型 GPT-5，不過他沒有透露其進展或發布日期的詳細資訊。

微軟此前已支持 OpenAI 多年，並且在今年承諾追加投資 100 億美元來擴大雙方合作關係。

透過此次合作，微軟已能夠使用 OpenAI 的語言模型建立自己的人工智慧產品。 今年 3 月，微軟發布了名為 Copilot 的生成式人工智慧工具套件，該工具可以總結會議、創建簡報並產生寫作初稿，而今年 5 月，這家科技巨頭向所有用戶推出了由人工智慧驅動的 Bing 瀏覽器。

作為合作關係的一部分，OpenAI 使用 Microsoft Azure 雲端伺服器來運行其人工智慧。